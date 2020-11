Il ‘Grande Fratello Vip’ sta entusiasmando sempre più e i nuovi ingressi di Selvaggia Roma, Giacomo Urtis e Giulia Salemi hanno ravvivato ancora di più l’ambiente. Certo, i litigi non mancano e hanno raggiunto anche toni a volte estremi, però le nuove dinamiche che si stanno creando nella casa stanno piacendo ai telespettatori. Nella serata di venerdì 20 novembre c’è stato ad esempio un duro litigio tra l’influencer Roma e la fidanzata di Enock Barwuah. Con scintille assolute.

Tutto sembrava stesse andando per il verso giusto per Alfonso Signorini, ma ecco arrivare in queste ore una brutta notizia. Presumibilmente entreranno altri concorrenti a partire dal prossimo mese di dicembre e si era vociferato con forza di un nome interessante, che avrebbe potuto scatenare nuove reazioni nei ‘vipponi’. Invece questo ingresso non ci sarà, almeno stando alle dichiarazioni del diretto interessato, che ha spento ogni tipo di entusiasmo al pubblico da casa. (Continua dopo la foto)















Il padrone di casa del ‘GF Vip’ aveva preannunciato l’ingresso di un modello: “Lui è un gran bel ragazzo, compirà trent’anni a cavallo fra dicembre e gennaio, Tommaso non lo conosce personalmente, ma lo segue su Instagram”. Tenuto conto di questo identikit, tutti hanno pensato a Salvatore Vita, ma a quanto pare pare proprio che non sarà lui a varcare la porta rossa. Dopo essere rimasto a lungo in silenzio, ha deciso di dire la sua e di spiegare nel dettaglio la sua posizione. (Continua dopo la foto)















Vita ha quindi affermato in alcune storie postate su Instagram: “Conosco molto bene Tommaso Zorzi. Sono stato tra i primi a contattarlo dopo la chiamata della redazione e l’ho sentito fino a pochi giorni prima del suo ingresso nella casa. Gli voglio tantissimo bene e tifo per lui. Non entrerò però al GF Vip e non sono stato io a cercare questa situazione contattando i siti”. Quindi, un papabile candidato si è tirato fuori. Ora partirà sicuramente un altro toto-nomi per capire chi sarà. (Continua dopo la foto)









Una delle ultime news bomba sul reality show di Canale 5 è stata sganciata anche da Gabriele Parpiglia e riguarda Selvaggia Roma: “Selvaggia Roma ha avuto un flirt con Stephan El Shaarawy, calciatore della Roma che però è in Italia anche se ha giocato all’estero. Si sono frequentati quando lui era in Italia e adesso gioca in Nazionale. Ma c’è anche un altro calciatore che ha avuto un flirt con lei, è molto famoso e ambito”.

