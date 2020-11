La casa del ‘Grande Fratello Vip’ è diventata ancora più incandescente, da quando è entrata e ha mosso i primi passi Selvaggia Roma. L’influencer si è scagliata contro Elisabetta Gregoraci, dando vita a litigi davvero furibondi. Poi nella puntata in diretta, andata in onda nella serata di venerdì 20 novembre, ha avuto un confronto a distanza durissimo con la fidanzata di Enock, Giorgia. Parlando con quest’ultima, l’ha definita “cornuta” in riferimento al suo presunto flirt con il fratello di Balotelli.

Nelle ultime ore è intervenuto su di lei uno che sa molto, ovvero il giornalista Gabriele Parpiglia. Quest’ultimo ha cominciato soffermandosi proprio su Enock nella consueta diretta di ‘Casa Chi’: “Su di lui il discorso è complesso, ma credo che l’intervista alla fidanzata sul settimanale Chi levi ogni dubbio. Ha scelto di credere alla versione di Enock, ha dato fiducia al suo compagno e da quello che ho capito io forse Enock messaggiava per conto di qualcun altro e non per se stesso”. (Continua dopo la foto)















Parpiglia si è successivamente dilungato a lungo su Selvaggia: “Lei non ha nulla da perdere in questo programma. Avete visto la reazione esageratissima di Mario Balotelli o quella del fratello di Pierpaolo. Selvaggia è un personaggio che nei reality serve per scatenare dinamiche e lei non si risparmia. Di certo però c’è una verità a suo favore, infatti è evidente che se tu dici io ho i messaggi li devi avere perché se poi non li hai addio sogni di gloria”. Poi ecco la rivelazione bomba. (Continua dopo la foto)















Voci di gossip clamorose quelle lanciate da Gabriele Parpiglia a ‘Casa Chi’: “Le notizie passano prima da noi, Giacomo Urtis simpaticamente può essere definito uno che ne sa di gossip, ma è un medico estetico. Selvaggia Roma ha avuto un flirt con Stephan El Shaarawy, calciatore della Roma che però è in Italia anche se ha giocato all’estero. Si sono frequentati quando lui era in Italia e adesso gioca in Nazionale. Ma c’è anche un altro calciatore che ha avuto un flirt con lei”. (Continua dopo la foto)









Queste le sue conclusioni: “Sapete come me che alcuni nomi di calciatori non si possono fare perché hanno la querela facile anche su queste cose. Al momento dico che è uno dei calciatori più belli e ambiti. Non penso le mandi foto, è molto riservato e geloso della sua privacy. Lui è un ex calciatore molto molto amato, ma ne parleremo nelle prossime puntate”.

