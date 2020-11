Il litigio in diretta tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer fa discutere ancora oggi. Quella sfuriata esagerata nei confronti della conduttrice televisiva di ‘Cartabianca’ ha causato l’esclusione dell’uomo. Lo scrittore ed alpinista italiano però non si dà per vinto e vuole far valere tutte le sue ragioni, dopo il fango che gli hanno buttato addosso. Ed è per questo che ha svelato un ulteriore retroscena, che potrebbe cambiare le carte in tavola ed innescare ulteriori polemiche.

Stando a quanto si è saputo fino ad ora, la giornalista avrebbe accettato del tutto le scuse di Corona, ma nonostante questo non è stato più fatto intervenire al programma di Rai 3. Mauro ha puntato il dito contro il direttore del terzo canale della televisione pubblica, ovvero Franco Di Mare. Da parte sua non ci sono stati solo commenti astratti, ma ha voluto mostrare una prova clamorosa che metterebbe in imbarazzo il 65enne. E pare tra l’altro che i due fossero anche molto amici. (Continua dopo la foto)















Nell’intervista fatta a ‘Dagospia’, Mauro Corona ha rivelato: “Si diceva mio amico e mi chiamava fratello della montagna”. Ma, come vi abbiamo anticipato poco fa, ha anche deciso di leggere integralmente un messaggio inviatogli da Di Mare, che apre a nuovi scenari: “Ti leggo il messaggio: ‘Amico mio carissimo, ti capisco e non ti ho rotto i cog…i scrivendoti prima perché immagino come ti senti dopo quella improvvisa sfuriata. A tutti dico che siamo amici. Ma la situazione, ahimè, è sfuggita al nostro controllo'”. (Continua dopo la foto)















E ancora: “‘La situazione è sfuggita al tuo controllo, certo, ma anche al mio”. In più, nell’sms in questione il direttore di Rai 3 gli avrebbe riferito che in tanti avevano chiesto di assumere provvedimenti nei suoi confronti, tra cui anche esponenti politici. Al termine del messaggio avrebbe aggiunto: “Un po’ di pazienza. Facciamo decantare. Ti abbraccio”. Invece Mauro Corona non è d’accordo con questa teoria, infatti sembra non ci fossero veri ostacoli per un suo ritorno. (Continua dopo la foto)









Corona ha concluso, accusando senza giri di parole Franco Di Mare: “La verità è che lui ha usato me per danneggiare lei”. Quindi, secondo le sue affermazioni, il direttore di Rai 3 avrebbe voluto creare problemi a ‘Cartabianca’ e quindi a Bianca Berlinguer, riuscendo nel suo intento. Mauro ha concluso, dicendo che con Bianca faceva davvero una bella coppia lavorativa.

La collana di Belen? Costa una cifra. Look sobrio e tutti fissi sul gioiello. Prezioso è dire poco: il prezzo choc