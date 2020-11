La collana di Belen? Costa una cifra. Look sobrio e tutti fissi sul gioiello. Prezioso è dire poco: il prezzo choc

Tu Sì Que Vales, una semifinale con il botto. Merito della splendida Belén Rodriguez, che fa il suo ingresso in studio in un look super chic. Non ci si poteva aspettare da meno dalla sorella Rodriguez, amante delle grandi firme e dei colpi di scena. Sul palco sembra lei la stella della serata, con un abbigliamento giocato tra contrasti e soprattutto con il tocco di classe.

Completino davvero sexy in grado di risaltare tutti i punti forti della co-condutrice di Martìn Castrogiovanni e Alessio Sakara. Si è presentata in un look davvero unico e di fronte ai giurati Maria De Filippi, Sabrina Ferilli, Gerry Scotti, Teo Mamuccari e Rudy Zerbi che non potevano fare altro che notarne fascino ed eleganza. Indiscussa icona di stile, la protagonista indiscussa è proprio lei. (Continua a leggere dopo la foto).















In un completino mozzafiato total black, con tanto di panciotto scollato e senza spalline, Belén Rodriguez ha sfoggiato davanti a tutti con un altro capo di una grande firma. Ma il pezzo forte della serata è stato un dettaglio super lusso che non poteva che caratterizzare al meglio la grande serata della semifinale. Non una collana di diamanti qualsiasi, ma proprio quella tra le più costose viste sul piccolo schermo fino ad ora. (Continua a leggere dopo la foto).















Ma si parte prima dall’abito. La firma di Space Simona Corsellini, dice tutto, visto che anche altre presentatrici hanno scelto la stessa mano. Un esempio è dato da Michelle Hunziker ad “All Together Now”. Ma per tornare a Belén, la scollatura è riuscita a dare quel tocco di femminilità in più al paio di pantaloni palazzo a vita alta del completino. Abbinamenti giocati con un gusto di contrasti riuscitissimi. (Continua a leggere dopo le foto).









E se i pantaloni appaiono troppo ‘maschili’ ecco il top strapless scollatissimo con décolleté a vista, nuovamente equilibrato per stile tanto da ricordare un panciotto da uomo. Il nero incontro il bianco delle scarpe con il tacco a spillo e punta stretta, tutto tra l’eleganza e la semplicità. Capelli sciolti e il tocco in più è dato dalla collana. Un gioiello preziosissimo dal prezzo altamente proibitivo. In oro bianco estremamente elegante con tanto di diamanti, il gioiello è la creazione riuscitissima che porta la grande firma di Messika, modellino My Twin Skinnt Rivière. Il prezzo? Sedetevi perchè questa volta Belén ha indossato un pezzo davvero unico dal valore di 49.900 euro. Ah…

