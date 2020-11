“Ricordi quando l’hai limonato?”. Sbam! Giacomo Urtis e il volto della tv. Selvaggia Roma lancia la super-bomba

Conosciuto come il ‘chirurgo dei vip’, specializzato in Dermatologia e Venereologia all’Università di Sassari, grazie ai clienti vip, Giacomo Urtis è entrato del mondo dello spettacolo diventando una presenza tra i reality show e i salotti televisivi.

Nel 2017 ha partecipato all’Isola dei Famosi e nel corso della 19esima puntata, è entrato come ospite speciale nella casa del GFVip per stuzzicare i concorrenti durante la sua breve permanenza nel loft. Il suo compito, infatti, è quello di lanciare succosi gossip e mettere un po’ di pepe tra le mura domestiche della casa più spiata d’Italia. (Continua a leggere dopo la foto)















L’arrivo del chirurgo dei vip è stato accolto con entusiasmo dagli inquilini della casa e in queste ore Urtis è stato protagonista di diversi siparietti. Tanti i gossip lanciati sui personaggi della casa e non, come quello rivelato a Dayane Mello, ex fidanzata di Carlo Beretta, oggi protagonista di un presunto flirt con l’influencer Giulia De Lellis. (Continua a leggere dopo la foto)















In queste ore l’amica Selvaggia Roma ha rivelato un succoso gossip sul chirurgo. Lo ha fatto mentre chiacchierava con Urtis. “Che poi era quel tempo che tu ti eri baciato con Tony. C’avevi limonato assai e io ho limonato con Pierpaolo”, ha detto la Roma. “Lui faceva il vocalist, la sera che poi io sono salita su da te con Tony e tu l’hai limonato. Capito? E questo dice che ci baciamo a stampo. Gli fa comodo a lui dire ste cavolate. A me piace il completo, non lo stampo”. (Continua a leggere dopo la foto)









“Amo ma ti pare che mi accontento? C’era Tony testimone e l’altra amica mia. Sonia? A lei piacciono i ragazzi di colore. […] Io posso avere mille difetti ma non ci sto a passare per bugiarda, ci sono decine di testimoni per i limoni con Pier e anche Enock”. “Amore oddio cosa mi ricordi. Ma ovvio che tu non ti accontenti dei bacetti, vuoi le cose total, io lo so”, ha rivelato Urtis. Ma chi è Tony? A svelare la sua identità ci ha pensato il sito Biccy.it. Si tratterebbe di Tony Aglianò, che ha fatto Amici 7 nel 2006/2007.

GF Vip, umiliata da Selvaggia Roma in diretta: “Se sei cornuta…”