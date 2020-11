Pago, disastro totale a ‘Tale quale show’. Sale sul palco ed è gelo: cosa è successo durante la finale

L’ultima puntata di Tale e Quale show ha visto il rientro in studio di Carlo Conti dopo il Covid. “Grazie per l’affetto che mi avete dimostrato in questo periodo”, ha esordito comparendo in studio dopo tre settimane di assenza. Il conduttore aveva contratto il virus a fine ottobre ed era riuscito a condurre da casa perché asintomatico. Poi le sue condizioni sono peggiorate con la comparsa di alcuni sintomi ed è stato sostituito da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.

Ieri sera la puntata finale con Alessandro Siani nelle vesti di giudice speciale e Antonella Clerici in collegamento per presentare la sua prossima avventura con The Voice Senior, il prossimo venerdì, negli stessi studi. Immancabile la simpatia di Gabriele Cirilli. In occasione del gran finale tutti i concorrenti si sono cimentati nelle imitazioni di artisti italiani.















Uno dei migliori di questa edizione è stato Pago che, in occasione dell'ultima serata, ha dovuto imitare il grande Franco Califano nel brano "La mia libertà". Grande canzone e personaggio difficile da interpretare anche per Pago che più volte ha stupito tutti con le sue imitazioni e le sue interpretazioni sempre molto simili all'originale.















E così anche per Pago è arrivata la stroncatura. Direttamente da Loretta Goggi: "Ho trovato la voce troppo poco roca, scura. Avresti potuto farlo molto meglio", ha sentenziato Loretta, davanti a un Pago che è apparso deluso. Le ha fatto eco anche Giorgio Panariello, che ha parlato allo stesso modo di una "voce poco vissuta e sofferta che ti penalizza".









Standing ovation, invece, per Lidia Schillaci che ha interpretato Mina: l’artista ha conquistato pubblico e giuria. “Hai fatto un lavoro straordinario, dalla voce ai movimenti: chapeau!”, ha detto Loretta Goggi. Carlo Conti ha provato a difendere Pago: “Penso che se non abbia accentuato la voce e perché non voleva fare la parodia”. Tuttavia il vero trionfatore della serata è stato proprio il conduttore che è apparso in forma al rientro sul palco: non ha deluso le aspettative del pubblico e ha regalato uno show ricco di momenti leggeri e divertenti.

