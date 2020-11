Nella 20esima puntata del GF Vip, nemmeno a dirlo, Alfonso Signorini ha dedicato ampio spazio alle ultime su Elisabetta Gregoraci. Il conduttore ha aperto la diretta proprio con gli scontri feroci avvenuti in Casa tra Eli e Selvaggia Roma. Tra le due, è chiarissimo, non corre buon sangue e lo hanno dimostrato anche venerdì sera.

Poi, sempre di fronte a tutti, Signorini ha riaperto il capitolo Flavio Briatore e seconda proposta di matrimonio. Aveva già trattato l'argomento lunedì, dopo la bomba sganciata dalla Gregoraci che aveva spiazzato tutti. In breve, mentre la conduttrice era in giardino con gli altri inquilini aveva confessato che Briatore durante il lockdown che i due avevano trascorso insieme al figlio Nathan Falco le aveva chiesto di risposarla.















Nei giorni scorsi su un articolo del settimanale Chi è arrivata la replica di Briatore, che Signorini ha poi mostrato a Elisabetta Gregoraci durante la diretta. Di fatto una smentita alla sua rivelazione nella Casa sulla seconda proposta di matrimonio con l'imprenditore che aveva bollato la notizia come fake news. "Mi spiace che dica questo – il commento della Gregoraci – in realtà questa cosa lui l'ha confidata anche a più persone. Ti assicuro che ho detto la verità e che ci sono le testimonianze".















Poi il colpo di scena. Signorini rivela di aver sentito Briatore per chiarire meglio tutto: "Ho sentito Flavio questa mattina – spiega il conduttore – e mi ha confidato che è tutto vero, durante il lockdown visto che nessuno di voi due era impegnato e che vi volete ancora bene, per il bene di Natan avevate preso in considerazione l'idea di tornare insieme e risposarvi, ma era buttata così. Però poi ha precisato di essere d'accordo con Elisabetta che ci vogliamo bene, ma non possiamo più tornare insieme".











Quindi la domanda “d’obbligo” di Signorini a Elisabetta se volesse tornare con il suo ex: “Ci sono stati degli errori che potrebbero tornare – dice lei – Io ero troppo giovane ho sottovalutato tutta la situazione, avevo 24 anni, ho saltato tutta una parte di età che non ho fatto. Quando stai con un uomo così devi accettare determinate cose, ma io ho il bisogno di leggerezza, di un aperitivo con le amiche. Lui non ce la farebbe a dar,i spazio, è un po’ possessivo. Poi tante cose belle sono accadute”.

