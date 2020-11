Anche la 20esima puntata del GF Vip è andata. Ma ce ne saranno molte, molte altre dal momento che Mediaset ha deciso di prolungare il reality fino a febbraio 2021. I vipponi di Alfonso Signorini ancora non lo sanno e hanno passato gli ultimi giorni a farsi domande su domande a proposito di questo ipotetico prolungamento che Paolo Brosio aveva anticipato.

Ma lo sapranno lunedì prossimo, ha spiegato il conduttore, quando apriranno finalmente la busta rossa. E chissà come reagiranno… La diretta di venerdì 20 novembre è stata comunque piena di sorprese. Intano nessuna eliminazione: Patrizia De Blanck e Francesco Oppini possono continuare la loro avventura nella Casa. Poi gli scontri feroci come quello tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma e, ancora, quello della Roma con la fidanzata di Enock, Giorgia. (Continua dopo la foto)















Ancora, la sorpresa per Stefania Orlando, che tra le lacrime ha raccontato di aver perso un’amica e ha potuto rivedere poi il marito Simone, e quella per Elisabetta Gregoraci, che ha ricevuto un video messaggio da parte del suo papà. Poi, come la scorsa puntata, la “sfilata” commentata con ironia da Tommaso Zorzi. (Continua dopo la foto)















Prima gli uomini della Casa, poi i concorrenti eliminati in studio hanno dato vita a un defilé. Ed è stato a quel punto, anche se molti se ne erano già accorti, che Alfonso Signorini ha parlato dell’assenza di Massimiliano Morra. L’attore è stato l’ultimo a essere stato eliminato al televoto. È uscito la scorsa settimana, in nomination contro Dayane Mello e Andrea Zelletta. Ma non era in studio diversamente da quanto accade regolarmente con gli ex concorrenti. (Continua dopo la foto)











“No lui stasera non è qui con noi. Però vi dico che tornerà molto presto”, ha detto in diretta Signorini a Maria Teresa Ruta, che presentava la sfilata. I fan di Morra si sono preoccupati e così lui dal suo profilo Instagram li ha rassicurati: “Ragazzi per problemi personali non sono potuto essere presente in puntata. Ovviamente nulla di grave. Già dalla prossima ci sarò. Un bacio grande a tutti voi”. Non è dato sapere, dunque, il motivo preciso della sua assenza, ma domenica sarà a Live Non è la D’Urso con la fidanzata.

