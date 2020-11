Per l’ultima puntata di Tale e Quale Show Carlo Conti non poteva mancare, come ha sottolineato lui stesso in apertura. Lo scorso venerdì, a poco dalle dimissioni dall’ospedale dove era stato ricoverato per coronavirus, era intervenuto per telefono, ma alla finalissima era sul palco.

Qualche ora prima Conti aveva postato dal suo account social un video che lo vedeva seduto in viaggio sul treno, con regolare mascherina, mentre annuncia ai follower “Verso Roma, stasera la diretta”. Felicitazioni da parte di fan e amici del mondo dello spettacolo come Mara Venier ed Elena Sofia Ricci. Anche l’amico Leonardo Pieraccioni ha subito commentato e preso in giro scherzosamente Carlo: “Ho saputo – ha scritto il regista – che hai starnutito in carrozza 8 e ora son tutti ammassati nella 1”. (Continua dopo la foto)















Durante la puntata, che per la cronaca ha visto il trionfo di Lidia Schillaci, è intervenuta in collegamento Antonella Clerici che venerdì sera tornerà in prima serata su Rai1 con The Voice Senior, il talent musicale che dà la possibilità agli over di dimostrare il loro talento. Il programma di Antonellina “sostituirà” quindi quello di Carlo Conti. (Continua dopo la foto)















In collegamento da casa sua, Antonella Clerici ha annunciato il ritorno di The Voice in versione Over e annunciato i nuovi coach. Sul palco ci saranno Al Bano con la figlia Jasmine Carrisi, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino. Peccato che, come riporta il sito Biccy, il rapper sia diventato “Celestino” per la conduttrice, che ha fatto quindi una clamorosa gaffe in diretta. (Continua dopo foto e post)











Carlo Conti ha subito fatto notare lo scivolone all’amica Antonella Clerici. E lei, resasi conto di aver sbagliato il nome di un giudice a una settimana dal debutto di The Voice Senior: “Oddio, ho detto Celestino invece che Clementino?! Chissà perché? Clementino sarà una grande scoperta, è fortissimo!”. Chissà come l’ha presa Clementino, ma nel frattempo il suo “nuovo nome” Celestino è finito fra i trend topic della serata insieme agli hashtag #taleequaleshow e #GFVip.

