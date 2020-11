Oltre 1 milione di follower su Instagram, tantissime visualizzazioni su YouTube ed un seguito sui social in generale davvero altissimo: Tommaso Zorzi è un vero e proprio influencer a tutti gli effetti in grado, con i suoi contenuti, di raggiungere milioni e milioni di persone.

Quest’anno è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 e grazie al suo carattere irriverente e alla sua simpatia è riuscito a conquistare il pubblico televisivo italiano e non solo. La scorsa settimana, infatti, un certo Simone ha inviato un aereo con un messaggio d’amore all’indirizzo di Zorzi. Durante una puntata di Domenica 5, Barbara D’Urso ha anche letto una lettera del giovane: “Caro Tommy, voglio dirti che io e te siamo molto più simili di quanto puoi immaginare. Mi hai fatto tre domande, ora che ne ho occasione te lo dico: ho 25 anni, sono dei gemelli e io stesso come tu definisci politicamente scorretto”. (Continua a leggere dopo la foto)















“Avrei voluto abbracciarti e dirti: io ci sono, Tommy. Non ti preoccupare. Io esito e ti aspetto fuori, sempre nel mio angolino, sempre a guardarti ogni giorno. Non te lo dimenticare mai: sei un essere speciale”, concludeva Simone nella lettera a Tommaso Zorzi.

Come riporta Biccy.it, ieri Gabriele Parpiglia a Casa Chi ha raccontato un retroscena sul misterioso Simone. “Tommaso Zorzi si è subito dimostrato curioso, desiderava sapere chi fosse questo ragazzo. Ma chi è questo Simone, lo stesso di cui altre trasmissioni hanno parlato? Io ho un documento ufficiale, che mi è arrivato da persone vicine a Tommaso Zorzi. Vi spiego chi è questo Simone senza possibilità di essere smentito”. (Continua a leggere dopo la foto)















“Il 23 ottobre Simone rivela di essere il mittente dell’aereo. Ma chi è in realtà Simone? Non si sa niente di lui. Non c’è traccia di lui, non ci sono foto o bio, l’identità digitale sua esiste solo su Twitter e Telegram. Profili creati proprio nei giorni dell’invio dell’aereo. Per farla breve Simone esiste solo su Telegram e questo lo sappiamo attraverso le nostre ricerche. Lui dichiara di non voler apparire, ma solo di voler conoscere Tommaso Zorzi perché innamorato di lui”. (Continua a leggere dopo la foto)









Chi e simone di #tommasozorzi siamo dinanzi a un nuovo caso #markcaltagirone trattate le notizie con cura, sempre se riuscite a farlo !!! Non parlo con #GFVIP sia chiaro pic.twitter.com/MmPcuUdJdM — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) November 20, 2020

“Ma questa persona è chi dichiara di essere? Dopo una sua lettera inviata ad un programma il web è imploso. Facendo un giro su Twitter ci si poteva imbattere in diverse dichiarazioni di utenti che fanno parte del gruppo Telegram di Simone e queste persone dicono che lo stesso Simone in quella chat dice di non essere chi invece dichiara pubblicamente. Simone in realtà si chiamerebbe Tamer Hassab, lo dichiara lui stesso in una serie di messaggi e non avrebbe nemmeno 25 anni. Pare che lui usi per agganciare le persone, soprattutto le ragazze’. Non siamo davanti ad un caso Mark Caltagirone 2, ma quasi”.

“La biancheria intima…”. Il retroscena hot su Patrizia De Blanck. Emerge tutto a ‘Pomeriggio 5’