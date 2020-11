Dopo le emozioni che ha regalato con il rapporto ritrovato con la figli Guenda Goria all’interno della casa del Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta ha parlato anche del primogenito, Gian Amedo. La conduttrice ha avuto l’occasione di parlare del suo rapporto mamma e figli durante la puntata del GF Vip andata in onda venerdì 20 novembre.

Chiamata nella stanza super led da Alfonso Signorini, Maria Teresa guarda la clip in cui parla dei figli e del suo ruolo di mamma. La conduttrice racconta di quanto sia stato difficile per lei dividersi tra lavoro e famiglia: "Forse non sono stata una mamma". Gli occhi di Maria Teresa si fanno lucidi: "Gian Amedeo è un figlio anomalo, c'è ma non si vede. Non ha i social e fa tre cose contemporaneamente", spiega alle telecamere del GF Vip.















Maria Teresa Ruta teme di aver dimostrato più affetto a Guenda d’altronde le stessi passioni le hanno tenute più vicine. “Lui è geniale e vorrei che mi chiamasse mamma”.

Gian Amedeo è nato nel 1992 a Torino. Figlio di Maria Teresa Ruta e di Amedeo Goria, e fratello di Guenda Goria,

ha frequentato il liceo classico della sua città, poi ha frequentato il Politecnico di Milano e nel 2015 si è laureato alla facoltà di Ingegneria Civile.















Come raccontato dalla stessa Maria Teresa Ruta, Gian Amedeo ha sofferto molto dopo separazione dei genitori e il distacco della madre, che si è risposata quando i figli erano ancora adolescenti. Il matrimonio tra Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, apparsa sempre solida agli occhi del grande pubblico, è finito a causa di alcuni tradimenti del giornalista.









“Ho avuto qualche scappatella e lei mi ha sorpreso, quindi per il 75% la fine del matrimonio è colpa mia. Lei non passava sopra a niente, e forse aveva anche ragione… Vabbè dai al 100% è colpa mia. Forse si è presa il bruttarello pensando che non l’avrebbe mai tradita. (…) Se è un capitolo chiuso? Chiedetelo a lei, io sono single. Se sono innamorato di lei? Mi ha dato due figli, mi ha arricchito… Ora la sento poco, vorrei sentirla di più”, aveva raccontato Amedeo Goria in un’intervista a La vita in diretta del 2019.

