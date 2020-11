Sabato scorso è ricominciata l’avventura di ‘Amici’, giunta alla ventesima edizione. Durante il daytime del 20 novembre è accaduto qualcosa di molto forte e che ha visto come protagonista la nuova insegnante di ballo del programma, Lorella Cuccarini. L’ex conduttrice de ‘La Vita in diretta’ è esplosa di rabbia per un comportamento assunto da uno dei protagonisti della trasmissione. Il suo volto adirato ha colpito tutti i telespettatori, che non si aspettavano una reazione del genere.

Tutta colpa di un ballerino e in particolare di Riccardo Guarnaccia. Durante il confronto tra i due, la presentatrice si è fatta sentire non poco sgridando con forza il giovane. L’atteggiamento dell’allievo non è proprio stato gradito e glielo ha fatto notare non proprio con le buone maniere. Ovviamente si è trattato di un rimprovero a fin di bene, che potrà fare bene per il futuro di Riccardo. Ma andiamo a capire più nei dettagli i motivi di questo nervosismo della severa Lorella. (Continua dopo la foto)















La Cuccarini ha fatto vedere alcuni filmati con Guarnaccia che si è messo proprio davanti alle telecamere per scherzare. E tutto questo non è piaciuto per niente alla maestra, che è sbottata: “Non devi utilizzare le telecamere per il privato. Tu non devi fare spettacolo. Lo spettacolo lo devi fare sul palco”. Il ballerino si è difeso, dicendo che da parte sua voleva semplicemente scaricare la tensione. Ma questa spiegazione non ha convinto assolutamente Lorella, che ha continuato. (Continua dopo la foto)















L’insegnante ha aggiunto: “Tu devi essere te stesso. Non devi rappresentarti in nessun modo, non ne hai bisogno. Voglio darti un consiglio, non perdere mai di vista quello che stai facendo. Il banco ve lo dovete difendere”. Poi ha invitato Riccardo Guarnaccia a lavorare e a impegnarsi per il pubblico e non per convincere Alessandra Celentano: “Sono rimasta un po’ di stucco. Tu non devi lavorare per convincere la Celentano, ma il pubblico”. Vedremo se lo avrà convinto. (Continua dopo la foto)









Recentemente, nella puntata de I Soliti Ignoti la Cuccarini ha fatto anche una rivelazione privata a conduttore e pubblico di Rai1. Ha confessato un suo “segreto”. Lorella ha infatti ammesso a Amadeus di dirigere una squadra di calcio femminile: “Lo faccio grazie a mia figlia che ha iniziato a giocare […] io di calcio non so niente” ha spiegato sorridendo. Insomma, ha dato uno scoop.

