Il ‘Grande Fratello Vip’ sta riscuotendo un enorme successo in questa edizione. Ma i momenti di tensione non mancano assolutamente. Infatti, nelle scorse ore è scoppiata una lite tra Patrizia De Blanck e Giulia Salemi. Quest’ultima ha fatto uno scherzo a Pierpaolo Pretelli e la contessa l’ha presa molto male: “Uno non può farsi un massaggio in santa pace che arriva la scema di turno a rompere le scatole. Scherzi stupidi come voi. Sembra di stare all’asilo infantile”, ha aggiunto.

Ma l’influencer ha replicato: “Gli scherzi si fanno da vent’anni che esiste il Grande Fratello, e fare scherzi non segna la maturità di una persona, mia cara contessa”. In queste ultime ore è spuntato fuori un retroscena bomba sulla nobildonna. Il tutto è accaduto a ‘Pomeriggio 5’ e ciò che è stato affermato aprirà sicuramente scenari clamorosi. A riferirli è stato un ex concorrente della casa più spiata d’Italia, che non ha avuto alcun pelo sulla lingua, affermando tutto in diretta. (Continua dopo la foto)















Alcuni coinquilini hanno sempre lamentato brutti odori che emanerebbe e l’hanno accusata di non curare molto bene la sua igiene fisica e soprattutto intima. Durante l’appuntamento del 20 novembre della trasmissione condotta da Barbara D’Urso, lo scrittore Fulvio Abbate ha detto: “Non porta la biancheria intima, ogni volta che si alzava dal divano dovevo abbassarle la gonna”. Poi l’ex gieffino ha proseguito, difendendo comunque la donna e aggiungendo che gli altri esagerano. (Continua dopo la foto)















Questo quanto affermato ancora da Abbate: “Sono eccessivi gli altri ragazzi, la sua è una stanza senza presa d’aria. Che non usa la biancheria intima lo sanno tutti. Quello è un fatto culturale”. Invece gli altri concorrenti avevano esclamato: “Appena entri è micidiale, è una stanza babilonese”. La speranza è che queste dichiarazioni di Fulvio Abbate possano lanciare un messaggio più positivo, visto che quella brutta voce su Patrizia De Blanck circolava ormai da moltissimo tempo. (Continua dopo la foto)









Senza che nessuno se lo aspettasse, Giacomo Urtis ha chiamato a sé tutti gli inquilini del GF Vip ed ha rivelato il contenuto della nuova busta che questa volta conteneva un gossip “un po’ hot”. Il famosissimo chirurgo dei vip ha rivelato una cosuccia su Giada De Blanck, l’unica figlia della contessa Patrizia De Blanck. A quanto pare la giovane sarebbe entrata nel mirino del pornostar mondiale Rocco Siffredi.

