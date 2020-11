Antonella Clerici è tornata a grande richiesta a condurre un programma alla Rai, dopo l’esperienza con ‘La Prova del Cuoco’. Alcuni giorni fa è avvenuto un momento davvero molto importante ed emozionante accaduto a ‘È sempre mezzogiorno’. Una concorrente è stata in grado di azzeccare il gioco telefonico della trasmissione Rai e la presentatrice ha urlato per la contentezza. La telespettatrice ha vinto una somma straordinaria, infatti si è portata a casa la bellezza di 5.900 euro.

La Clerici ha voluto certificare questo momento quasi storico, andando oltre, e postando il video in questione sul suo profilo Instagram. Nella didascalia a corredo del filmato la Clerici ha scritto: “Che bello! Oggi durante la diretta Daniela da Lissone (Monza Brianza) ha indovinato il numero esatto delle foglie del nostro bonsai: 2039! Sono felice”. Qualcosa di meraviglioso è accaduta anche nell’appuntamento del 20 novembre, infatti la sua reazione è stata di gioia assoluta. (Continua dopo la foto)















Ha letteralmente urlato per la felicità grazie ad una telefonata vincente di una telespettatrice. La donna ha risposto bene ed ha ottenuto un premio meraviglioso, una fantastica cucina. Nel cassetto rosa glitterato c’era il batticarne e la signora ha azzeccato l’oggetto misterioso, scatenando entusiasmo in studio. La Clerici è infatti impazzita letteralmente, ha cominciato a gridare, saltellare, come se la vincitrice fosse stata proprio lei. A vincere è stata Maria Rosaria. (Continua dopo la foto)















E in seguito la presentatrice Rai ha manifestato tutta la sua felicità anche sul profilo Instagram, dove ha scritto: “Come sono felice! Durante la puntata di oggi la signora Maria Rosaria dalla provincia di Napoli ha indovinato l’oggetto misterioso che si nascondeva nel cassetto della nostra cucina. La risposta giusta era il batticarne. Un utensile che la nostra amica non dimenticherà mai più”. Dunque, in pochi giorni la Clerici ha potuto festeggiare alla grande in due circostanze. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici)

Milly Carlucci è stata ospite di “È sempre Mezzogiorno”, il cooking show di Antonella Clerici e ovviamente si è parlato del grande successo del programma. Un bilancio positivo quello di Ballando con le Stelle, che domani sera saluta il pubblico con l’attesa finale, e un invito speciale. “Non ci siamo fatti mancare problemi”, ha detto la conduttrice commentando gli incidenti di percorso.

