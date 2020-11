Il rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli è sempre più alla deriva. Lo dimostrano anche le recenti confessioni di Pierpaolo Pretelli fatte a Enock e Andrea Zelletta. Niente è più come prima da quando l’uragano Selvaggia Selvaggia si è abbattuto sul GF Vip.

Ieri c'è stata una litigata pazzesca tra la Roma e Elisabetta Gregoraci. Tutto è nato quando la showgirl calabrese si è avvicinata al vetro che separa la Casa dal Cucurio per parlare con Pierpaolo. In quel momento ha sentito la Roma sparlare di lei dicendo che è falsa e che sta illudendo Pretelli e a quel punto non ci ha visto più. Uno scontro feroce tra le due che è poi proseguito a tavola a suon di urla.















Elisabetta si è scagliata duramente anche contro Pierpaolo. Se l'è presa con lui perché non l'ha difesa mentre la sua coinquilina sparlava della loro "amicizia speciale": "Anche lui basta, la doveva stoppare. Pier ha sbagliato e basta. Se domani entra un uomo che parla solo male di lui io lo stoppo e dico 'non ti permettere di dire queste cose'. Basta, cioè basta sono satura di questa situazione e di lui che non fa niente".















"Ad oggi è cambiato ciò che provavo per Elisabetta, sta svanendo – ha detto Pierpaolo – Ho decelerato, mi fa male ciò che mi ha detto ma non mi vedo più com'ero prima. Infatti sono cambiato, anche con lei", ha detto Pretelli, che sembra non fidarsi più della Gregoraci. Attacchi anche fuori dalla casa all'indirizzo dell'ex moglie di Briatore. Questa volta la coltellata arriva da Flavia Vento, inquilina del GF Vip per appena 24 ore.









Dopo la lite con la Roma, la Gregoraci ha detto di non aver mai illuso Pretelli, ma la Vento non è d’accordo e a Pomeriggio 5 ha lanciato una frecciatina velenosa: “Se sei solo amica non ti metti con il c*** di fuori per fare il massaggio”.

