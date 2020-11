Tra poco ci sarà una nuova diretta del ‘Grande Fratello Vip’. C’è grande attesa per capire come sia andata la nomination tra Francesco Oppini e Patrizia De Blanck, ma soprattutto si prospettano scintille tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma, che in questi giorni si sono scontrate a muso duro nella casa più spiata d’Italia. Sicuramente Alfonso Signorini tirerà in ballo la questione e i telespettatori saranno probabilmente testimoni di nuovi litigi furibondi davanti alle telecamere.

E a proposito di battibecchi sfociati in vera e propria lite, si è verificata nelle scorse ore un’altra situazione poco piacevole. Protagonista la contessa, che si è scagliata contro una ‘vippona’. Una guerra probabilmente prevenuta, visto che Patrizia ha iniziato davvero male il rapporto con lei e non la sopporta assolutamente. Ci riferiamo all’influencer Giulia Salemi. Andiamo a scoprire più nel dettaglio qual è stato il motivo scatenante questo conflitto che ha avuto toni alti. (Continua dopo la foto)















L’astio della nobildonna nei confronti dell’ex fidanzata di Francesco Monte è nato quando la ragazza ha deciso di nominarla, senza nemmeno conoscerla un minimo. Oggi Giulia ha voluto fare uno scherzo divertente a Pierpaolo Pretelli, il quale si stava facendo fare un massaggio rilassante da Enock Barwuah. Ma questa burla non è andata giù alla De Blanck, che ha iniziato ad usare parole aggressive: “Uno non può farsi un massaggio in santa pace che arriva la scema di turno a rompere le scatole”. (Continua dopo la foto)















La Salemi si è immediatamente difesa, spiegando che stava semplicemente scherzando con l’ex velino di ‘Striscia la Notizia’. Nonostante questa precisazione, Patrizia ha proseguito nella sua invettiva contro di lei: “Scherzi stupidi come voi. Sembra di stare all’asilo infantile”. A quel punto la giovane ha risposto: “Gli scherzi si fanno da vent’anni che esiste il Grande Fratello, e fare scherzi non segna la maturità di una persona, mia cara contessa”. Non è stato semplice per lei mantenere la calma. (Continua dopo la foto)









Nella serata del 19 novembre, prima che andasse a dormire sono stati ascoltati alcuni rumori provenire proprio dalla nobildonna. In molti hanno subito ipotizzato si trattasse di scoregge. Si tratterebbe dunque di una clamorosa gaffe commessa dalla De Blanck, che purtroppo per lei non era sola. Infatti, Selvaggia Roma ha ascoltato tutto ed ha reagito ridendo a crepapelle.

“Glielo ha detto solo ora”. Dayane Mello, scoperta tragica al GF Vip. Urtis sgancia la saetta