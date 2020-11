Altra puntata di ‘Uomini e Donne’ incandescente quella andata in onda nella giornata del 20 novembre, ultimo appuntamento della settimana prima della pausa weekend. Nella puntata precedente a questa aveva fatto molto discutere un intervento della conduttrice televisiva Maria De Filippi, che aveva chiesto al cavaliere Michele Dentice: “Ma quello che hai sul collo è un succhiotto?”, provocando ilarità in studio. E il 36enne aveva subito smentito che si trattasse di quello.

Adesso la protagonista è stata la tronista Sophie Codegoni, o meglio un suo corteggiatore. La giovane ha infatti raccontato un aneddoto davvero particolare e vietato ai minori, che ha creato sconcerto nei presenti. L’episodio si è creato presumibilmente per un errore, almeno stando alle dichiarazioni del giovane. Sta di fatto che ciò che è accaduto ha davvero colpito tutti. Un gesto positivo, che si è trasformato in una sorta di boomerang. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo. (Continua dopo la foto)















Il corteggiatore della ragazza, Matteo Ranieri, ha ammesso che sta facendo di tutto per conquistare il suo cuore. Ma la Codegoni ha preferito non risentirlo perché maggiormente interessata ad Antonio Borza. C’è stata comunque un’esterna tra i due. Si sono anche scambiati dei messaggi, ma poi ad un certo punto Sophie non ha più risposto. Lui si è preoccupato moltissimo e lo ha confidato a tutti in diretta. Poi ecco arrivare la confessione inaspettata riguardante la gaffe in buona fede. (Continua dopo la foto)















Gianni Sperti si è schierato comunque dalla parte del giovane originario di Genova. Dopo i complimenti dell’opinionista del dating show di Maria De Filippi, Matteo si è lasciato andare ad una rivelazione pazzesca. Ha dedicato un brano musicale in spagnolo a Sophie, ma non si è reso subito conto che il testo della canzone in questione aveva dei contenuti sconci. Ovviamente il pubblico è scoppiato a ridere per questa situazione. Ma la Codegoni ha precisato che non gli ha dato fastidio quello. (Continua dopo la foto)









Parlando invece di Michele Dentice, ha fatto alcune affermazioni su Tina Cipollari e Gemma Galgani: “Sicuramente Tina – ha detto Dentice – perché è una donna intelligente e simpatica con la quale passerei del tempo volentieri. Non sono attratto fisicamente da lei, ma mentalmente sì, perché la trovo molto divertente. Al contrario, vedo Gemma lontana anni luce dal mio mondo”.

