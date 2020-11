“Glielo ha detto solo ora”. Dayane Mello, scoperta tragica al GF Vip. Urtis sgancia la saetta

Continua a far chiacchierare il comportamento di Dayane Mello al Grande Fratello Vip. Solo qualche giorno fa la modella ha discusso animatamente con molti inquilini della casa per alcuni comportamenti e atteggiamenti da stratega, come per esempio l’amicizia speciale con Rosalinda Cannavò.

“Io ho sempre detto che potrei avere una storia d’amore nella casa. Con Adua è una storia d’amore e di amicizia”, aveva detto Dayane Mello. “Tu hai detto che sei entrata nella casa per costruire una storia d’amore e quindi l’hai creata con Adua per fare un po’ di spettacolo. Lo hai detto tu ieri”, aveva criticato Stefania Orlando. E anche Francesco Oppini aveva giudica la modella: “Sei molto poco chiara e molto altalenante”. L’ultima bomba nella casa che riguarda la modella brasiliana l’ha lanciata Giacomo Urtis, il chirurgo dei vip entrato proprio con il compito di spifferare succosi gossip ai vipponi. (Continua a leggere dopo la foto)















L’ultimo è stato quello sulla presunta relazione tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta, ex fidanzato di Dayane Mello, che dopo aver ascoltato la bomba di Urtis è andata in piena crisi. “Io so che Andrea Damante è un ottimo amico di Carlo. Conoscendolo non penso che lui potrebbe fargli una cosa del genere al suo amico. Lui è molto più amico di Damante che di Giulia. Lui è molto amico, molto. Ragazzi non è da lui. Esce sempre con Andrea e Marco Cartasegna. Però il gossip penso sia vero. Se si sono messi insieme? Oddio ora che mi ci fai pensare… magari è potuto succedere. Se così fosse felici loro felici tutti. Che vi devo dire che stessero insieme. (Continua a leggere dopo la foto)















“Comunque il rumor è verissimo avevo già sentito qualcosa nei mesi scorsi. Era uscito. Io in estate però ero a Forte dei Marmi e c’erano anche Giulia e Damante e lui stava sempre con Andrea, non con la De Lellis. Andrea, Marco e Carlo sono tanto amici loro tre. Carlo è molto preciso su queste cose e mi sembra strano che faccia una cosa di questo tipo a uno dei suoi più cari amici. Vi ripeto che a Forte io li vedevo e stavano sempre insieme lui e Dama. Però se si è fidanzato con Giulia ok, vado avanti io, sono contenta per loro. Beati loro se si amano davvero”. (Continua a leggere dopo la foto)









“In estate lui ha una villa a Forte dei Marmi e con lui c’erano tutti gli amici tra cui Andrea e Giulia. Non è da Carlo frequentare le ex degli amici. Però oddio, è probabile, sì forse l’ha fatto. Lui comunque era sconosciuto nel mondo della tv, si è messo con me ed è finito ovunque. Se poi si è fidanzato con Giulia ha fatto uno sgarbo all’amico e non si fa”, ha concluso la modella.

