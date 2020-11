L’attesa cresce per la puntata finale di Ballando con le stelle, lo show musicale condotto come sempre da Milly Carlucci per questa edizione particolare, avrà 7 coppie finaliste. Nell’ultima puntata, infatti, non è stato eliminato nessuno. Sabato 21 novembre alle 20.35 su Rai1, si gioca l’ultima sfida del dance show che ha letteralmente stregato milioni di telespettatori per oltre due mesi.

Nonostante i due stop arrivati a causa del coronavirus, i ballerini positivi e gli incidenti di percorso, la conduttrice è riuscita a portare nelle case degli italiani una ventata di leggerezza grazie al suo show. È stato un successi anche sui social, dove i milioni di utenti hanno mantenuto #Ballandoconlestelle in testa alla classifica trending topic dei programmi più seguiti e amati dalla rete, con 1.395.636 interazioni social (Instagram, Facebook e Twitter).















Scenderanno in campo Tullio Solenghi e Maria Ermachkova; Paolo Conticini e Veera Kinnunen; Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina; Gilles Rocca e Lucrezia Lando; Elisa Isoardi e Raimondo Todaro; Alessandra Mussolini e Samuel Peron; Costantino della Gherardesca e Sara di Vaira. Ballando con le stelle si conferma ancora una volta protagonista dal palinsesto televisivo. Una formula vincente che continua ad appassionare gli italiani.















Oggi la conduttrice di Ballando con le stelle è stata ospite di "È sempre Mezzogiorno", il cooking show di Antonella Clerici e ovviamente si è parlato del grande successo del programma. Un bilancio positivo quello di Ballando con le Stelle, che domani sera saluta il pubblico con l'attesa finale, e un invito speciale. "Non ci siamo fatti mancare problemi", ha detto la conduttrice commentando gli incidenti di percorso arrivati nel corso di questi mesi.









“Siamo arrivati a una tappa importante. Stare in diretta dieci puntate, con tutto quello che ci è capitato, è stata una cosa da mani nei capelli proprio… però ce l’abbiamo fatta!”, ha detto Milly Carlucci, che in questi mesi ha dovuto affrontare non pochi problemi. I casi positivi da coronavirus, gli infortuni di Elisa Isoardi, Alessandra Mussolini, l’intervento d’urgenza di Raimondo Todari e ancora la positività al Covid-19 di Maykel Fonts, ballerino professionista in coppia con Alessandra Mussolini, che in finale ballerà con Samuel Peron.

