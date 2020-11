Doveva essere una di quelle figure di passaggio e invece Giacomo Urti è entrato nella casa del Grande Fratello con la forza di un uragano. Il medico dei vip, o presunto tale, sta infatti facendo parlare di sé dai primissimi giorni. Da quando Deianira Marzano, attraverso il suo profilo Instagram, ha svelato un retroscena pazzesco.

A quanto riporta Marzano Giacomo Urtis sarebbe stato spostato per tre anni.: “Lui ha omesso di essere stato sposato con un’altra donna nel periodo in cui stava con quella là ed è stato sposato per tre anni. Io e Giacomo siamo amici, se quando uscirà da lì non vorrà più essere amico mio pazienza, ma io devo essere obiettiva e dirvi che lui è stato davvero sposato tre anni con una donna”. Parole che non sono arrivate all’orecchio di Giacomo Urtis che non ha smentito. Continua dopo la foto















Se non bastasse a tenere alta l’attenzione, nelle ore scorse il medico è stato protagonista di un nuovo scivolone. Tutto è iniziato quando i Vipponi hanno deciso di giocare a Obbligo o Verità. A partecipare sono stati anche la modella e il medico, che con ogni probabilità tra poche ore lascerà definitivamente la casa, essendo solo un ospite speciale. Nel corso del gioco, proprio Urtis ha fatto una domanda hot a Dayane Mello. Continua dopo la foto















Secondo quanto si legge su Twitter, e stando a quello che riportano gli utenti, il chirurgo ha chiesto alla gieffina se avesse mai fatto del sesso con più di tre persone. Questo quanto si legge in merito sul social. Ma prima che lei potesse rispondere la Regia ha cambiato inquadratura, lasciando i fan col fiato sospeso. Chissà che Giacomo Urtis, entrato nella casa del reality show in qualità di “disturbatore”, rivelando gossip agli altri concorrenti non decida di parlare. Continua dopo la foto











Intanto ferve sempre di più l’attesa per quelli che saranno i nuovi concorrenti del reality show: al momento Cristiano Malgioglio ha confermato che sarà uno dei prossimi volti ad entrare nel programma, mentre Signorini ha rivelato che un altro concorrente gay entrerà all’interno del reality show (e che sarebbe una vecchia conoscenza di Tommaso Zorzi). A dicembre dovrebbero essere ben 9 i concorrenti pronti a varcare la soglia della porta rossa.

