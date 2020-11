Nuova puntata de ‘I Fatti Vostri’, caratterizzata da una situazione al limite, che ha messo in imbarazzo il padrone di casa Giancarlo Magalli. Il conduttore televisivo è molto attento a ciò che fa e, tenendo conto dell’emergenza coronavirus che attanaglia il nostro Paese da tantissimi mesi, le sue attenzioni sono raddoppiate in questo periodo. Ma tutti possono commettere delle disattenzioni ed ecco che si è verificata proprio nell’appuntamento mattutino del 20 novembre.

Magalli ha un grande rispetto delle distanze interpersonali, una delle misure fondamentali per prevenire il contagio da Covid-19. Tutti i provvedimenti adottati in trasmissione sono rispettati al 100% e infatti fino ad ora non si erano registrati disagi particolari. Eppure stavolta qualcosa non è andata per il verso giusto ed è incappato in una giornata storta. Magalli ha poi subito provato a rimediare all’errore, ma ormai la gente da casa se n’era accorta e la sua azione ha fatto il giro del web. (Continua dopo la foto)















Proprio mentre la puntata stava per avviarsi, Giancarlo ha commesso un gesto inopportuno, ma ovviamente in buona fede. Si è avvicinato troppo alla collega Samanta Togni, ma una volta notato che la distanza di sicurezza era stata non rispettata, ha fatto dietrofront scusandosi indirettamente. Il presentatore Rai ha infatti affermato: “Dobbiamo stare lontani, non ci scordiamo”. Poi ha messo in campo la sua ottima ironia per venire a capo della situazione e sdrammatizzare la gaffe. (Continua dopo la foto)















Ha infatti tirato fuori una motivazione particolare e ovviamente scherzosa: “Noi abbiamo questa attrazione magnetica, però bisogna stare lontani”. Da parte di Samanta non c’è stata alcuna reazione negativa, visto che si è trattato di un errore durato pochi secondi. A proposito della bellissima Togni, nella puntata odierna ha ricevuto degli apprezzamenti più che sinceri dal maestro Stefano Palatresi. Quest’ultimo ha infatti detto: “Sei bellissima come sempre”. E come dargli torto. (Continua dopo la foto)









Nei giorni scorsi Giancarlo Magalli ha dato vita ad un altro siparietto insolito. Davanti a tutti, riferendosi a Mary Segneri, ha esordito dicendo: “Ti do una coltellata, non lo so”. Scherzava, senza dubbio, ma l’uscita non è stata molto felice. Parlando con Samanta Togni di un film sulla danza, ha esclamato: “Credevo che fosse un film specialistico, di quelli che vedono solo i ballerini. Un po’ come Cicciolina per il colonnello Morico”.

Francesco Totti, una splendida notizia! Dopo settimane e quel “colpo al cuore”, finalmente rompe il silenzio