“Sì, è tutto vero”. Carlo Conti, l’annuncio arriva dopo giorni difficili. Cosa succede al conduttore

Carlo Conti, adesso è tempo di poter tirare un sospiro di sollievo. Il conduttore ha trascorso intense settimane dopo aver scoperto di essere positivo al Covid. Ma fortunatamente è stato dimesso dall’ospedale per la gioia di tutti. Una notizia lieta anche per il suo Tale e Quale Show, che in attesa del ritorno del padrone di casa non ha mai smesso di dare buoni risultati. Adesso, però, è tempo di riprendere in mano la guida del timone.

Sostituito dal gruppo dei giudici e in particolar modo da Giorgio Panariello, il conduttore ha potuto fare affidamento sull'affetto di tanti. Le puntate perse hanno dato modo al conduttore di rimettersi in salute per potersi concedere al pubblico in collegamento video. Ma l'ultima puntata che vedrà in gara i dieci sfidanti si avvicina e Carlo Conti è tornato a parlare.















Per la puntata decisiva di Tale e Quale Show, tante le sorprese in vista con le interpretazioni di Virginio – Gino Paoli, Barbara Cola – Anna Oxa, Jessica Morlacchi – Lara Fabian, Francesco Monte – Ultimo, Lidia Schillaci – Mina, Carolina Rey – Nada, Sergio Muniz – Ghali, Giulia Sol – Alexia, Agostino Penna – Drupi, Pago – Franco Califano. Ma chi condurrà la sfida?















Per la decima e ultima puntata del programma di Rai 1 quindi per il premio in palio del 'Campione di Tale e Quale Show 2020', non si poteva che assistere al grande ritorno del padrone di casa. Nelle ultime ore Carlo Conti dal profilo Instagram ha annunciato a tutti che non poteva che essere lui a presenziare, e questa volta accadrà direttamente in studio.









Con una targa e 30mila euro, da donare a una Onlus benefica, verrà deciso il nome del vincitore, per una puntata che sicuramente rimarrà celebre nella vita del programma. Una grande emozione, dunque, poter rivedere Carlo Conti tornare alla guida del timone, ma soprattutto poterlo rivedere in forze dopo momenti di grande preoccupazione. Prima ancora del vincitore tra i 10 sfidanti, va a Conti il super premio finale: l’abbraccio simbolico di quanti non desideravano altro che rivederlo sul piccolo schermo.

