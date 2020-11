Patrizia De Blanck è una delle grandi protagoniste del ‘GF Vip’. Nella puntata in onda venerdì 20 novembre però potrebbe rischiare seriamente di lasciare per sempre la trasmissione. Infatti, è in nomination con Francesco Oppini e si saprà tutto nelle prossime ore. Intanto, nelle ultime ore si è resa protagonista di un episodio più che imbarazzante, che è diventato virale in poco tempo sul web. Il video in questione, estrapolato dalla diretta su Mediaset Extra, sta facendo il giro della rete.

Testimone dei fatti una delle nuove entrate, la discussa Selvaggia Roma. A proposito comunque della contessa, quest’ultima si è sfogata nei giorni scorsi raccontando un bruttissimo fatto: “Io amata? Non saprei. A mia figlia hanno mandato una bara con su scritto ‘questa è per tua madre'”. Un messaggio davvero molto agghiacciante, ma i concorrenti l’hanno tranquillizzata dicendole che purtroppo accade a chiunque, ma che non deve ascoltare tutto ciò. Ma torniamo adesso all’attualità. (Continua dopo la foto)















Nella serata di ieri, prima che andasse a dormire, sono stati ascoltati alcuni rumori provenire proprio dalla nobildonna. In molti hanno subito ipotizzato si trattasse di scoregge. E nel filmato che vi proponiamo in seguito potrete anche ascoltare tutto ad inizio video. Si tratterebbe dunque di una clamorosa gaffe commessa dalla De Blanck, che purtroppo per lei non era sola. Infatti, Selvaggia ha ascoltato tutto ed ha reagito inevitabilmente in un modo davvero spontaneo. (Continua dopo la foto)















L’influencer non ha potuto fare a meno di scoppiare in una grande risata. Probabilmente tutti avremmo reagito così, dinanzi ad una situazione imbarazzante e decisamente inaspettata. Tenuto conto della vicenda, difficilmente se ne parlerà in diretta con Alfonso Signorini. Certo, quei rumori emessi da Patrizia sono giunti in modo veramente inatteso. Siamo sicuri che anche chi stava seguendo la diretta h24 non sarà riuscito a trattenersi e avrà riso a crepapelle per un bel po’. (Continua dopo la foto)









LA CONTESSA CHE SCORREGGIA (A INIZIO VIDEO SI SENTE⚰️) E SELVAGGIA MORTA Sto crepando scusate #GFVIP pic.twitter.com/cn2AYtxKwt — fede; ℛ (@Federicag2000) November 20, 2020

Giacomo Urtis ha rivelato in queste ore il contenuto della nuova busta che questa volta conteneva un gossip “un po’ hot”. Il famosissimo chirurgo dei vip ha rivelato una cosuccia su Giada De Blanck, l’unica figlia della contessa Patrizia De Blanck. A quanto pare la giovane sarebbe entrata nel mirino del pornostar mondiale Rocco Siffredi. La motivazione? Le sarebbe stato proposto un ruolo nell’ultimo film di Siffredi.

Elisabetta, beccata: si è visto eccome! GF Vip, altro che finita con Pierpaolo: tutto sotto gli occhi di Selvaggia Roma. Ah…