Gli autori del Grande Fratello Vip guidano i concorrenti con copioni già scritti. La voce, il sospetto, circola sul web da diverso tempo. Ogni immagine viene analizzata al microscopio, in cerca di un indizio, una prova per confermare l’idea, l’ipotesi, che appunto i concorrenti, almeno in qualche frangente, recitino una parte e non siano invece spontanei, naturali. Ed il recente ingresso di Selvaggia Roma, accompagnato da attacchi frontali a quasi tutti gli altri inquilini della casa, ha aumentato i sospetti.

Generalmente, infatti, un nuovo concorrente entra se non in punta di piedi comunque cercando di ambientarsi, puntando a farsi prima accettare per poi, in un secondo momento, mettere in atto una propria strategia. Selvaggia, invece, ha iniziato a colpire forte prima Enock, poi Pierpaolo, infine Elisabetta, un vero ciclone. Tanto da far nascere o rinforzare che in realtà l’influencer stia seguendo un copione. (Continua a leggere dopo la foto)















Come se non bastasse tra i fan del GF Vip c’è anche chi insinua che Selvaggia Roma sia “protetta”. Dopo aver rivelato quello che succede fuori dalla casa Selvaggia non è stata punita in alcun modo dalla produzione, mentre con Paolo Brosio, ad esempio, l’atteggiamento era stato più severo. Altra scelta molto discussa è stata quella di Pupo e Antonella Elia di mettere Selvaggia in isolamento con Pierpaolo Pretelli. Lì gli attacchi a ripetizione su Elisabetta Gregoraci. Solo che è successo quello che gli autori non si aspettavano. (Continua a leggere dopo la foto)















Mentre Selvaggia sputava veleno sulla Gregoraci ecco che Elisabetta ha sentito e subito dopo è intervenuta anche la contessa De Blanck facendo scoppiare la bomba. Altri atteggiamenti finiscono sotto la lente d’ingrandimento dei ‘complottisti’, coloro che pensano che ci sia un copione scritto. Come il comportamento di Francesco Oppini che, dopo aver sempre difeso la Gregoraci, va a coprire il buco attraverso il quale Pierpaolo ed Elisabetta continuavano a parlare nonostante l’isolamento del primo. (Continua a leggere dopo la foto)









E poi l’amicizia improvvisa tra Dayane Mello e Adua Del Vesco, con le due che si coalizzano contro Elisabetta. Insomma diversi elementi fanno pensare e se i fan commentano e continuano la ricerca di prove sulle parti recitate dagli inquilini, diversi vip esternano il proprio disappunto. L’attrice Flora Canto, ad esempio, dice: “La pochezza regna sovrana. Selvaggia Roma cerca disperatamente qualcuno che confermi di aver limonato con lei”. E poi l’ex amica di Selvaggia, Eliana Michelazzo: “Si sta confrontando con il nulla! Eli una gran signora”.

Sonia Bruganelli vede Elisabetta Gregoraci al GF Vip e ci mette il carico da undici: “Allibita”