“Ecco cosa farei con Gemma”. UeD, il trono over prende una strana piega. Mister fisico vuota il sacco

Michele Dentice è uno dei personaggi più discussi di Uomini e Donne. Il suo fascino e la sua bellezza hanno fatto sì che molte donne fossero interessate a lui. Una su tutte Roberta Di Padua. I due hanno iniziato a frequentarsi e sembrava che si fosse instaurato un feeling speciale. Poi però sono emerse le prime differenze caratteriali che li hanno fatti litigare più di una volta fuori e dentro lo studio del Trono Over di Uomini e Donne.

Dentice è un personal trainer e in una intervista rilasciata al magazine Nuovo ha parlato del suo rapporto con Roberta. Ha confermato di essere attratto da lei, ma “Mi ha incuriosito, anche se la situazione tra noi non è facile perché abbiamo divergenze di carattere…Non posso seguire solo gli ormoni, devo fare scelte ponderate…”. Inoltre Michele si è dichiarato aperto ad altre conoscenze, oltre quella con Roberta. (Continua dopo la foto)















“Quando mi sono seduta al centro del parterre e mi sono sentita dire da Michele che sono una donna arrabbiata e delusa della vita ho avuto un crollo – ha spiegato la Di Capua -. Dopo queste parole mi sono messa in discussione, ho fatto autocritica, ho cercato di capire se ci fosse qualcosa in me che non va. Lui non ha mai detto frasi tipo “è finita” o “abbiamo chiuso”, mi vuole nella sua vita, ma sui vuole riservare l’opportunità di conoscere altre donne perché non è sicuro di me per via del mio carattere”. (Continua dopo la foto)















Sempre nell’intervista a Nuovo, Michele Dentice ha parlato di Tina Cipollari e Gemma Galgani, due colonne portanti del programma di Maria De Filippi. Tra le due il personal trainer trova più sensuale l’opinionista: “Sicuramente Tina – ha detto Dentice – perché è una donna intelligente e simpatica con la quale passerei del tempo volentieri. Non sono attratto fisicamente da lei, ma mentalmente sì, perché la trovo molto divertente. Al contrario, vedo Gemma lontana anni luce dal mio mondo”. (Continua dopo la foto)









Su Tina ha aggiunto: “L’inviterei nella mia palestra e mi metterei a disposizione come personal trainer. Con i miei consigli potrebbe ritrovare una forma invidiabile”), mentre ha definito Gemma Galgani la “vecchia zia” con cui vedrebbe un film in tv: “Potei proporle una serata tranquilla a guardare un film sul divano. La vedo come una vecchia zia più grande di me, che ha bisogno di attenzioni”.

