“Ci ha provato pure con me”. Selvaggia Roma, la rivelazione choc in diretta

Selvaggia Roma non fa che tirare fuori altarini al GF Vip, ma ora è lei a essere smascherata. Succede tutto in diretta, a Pomeriggio Cinque. Una rivelazione a sorpresa di fatti che risalirebbero (il condizionale è d’obbligo) a prima del suo ingresso nella Casa del GF Vip. A molto prima.

Come è noto, appena entrata Selvaggia ha subito parlato di presunti baci con Pierpaolo Pretelli ma lui ha dapprima negato, poi sminuito la cosa. Per non parlare delle confidenze su Enock e Andrea Zelletta, ma questa è un’altra storia. Tornando a noi, nell’ultima puntata di Pomeriggio Cinque Barbara D’Urso ha ospitato nel suo salotto il fratello di Pretelli, Giulio, che già nei giorni scorsi era intervenuto a gamba tesa sulle rivelazioni della Roma nella Casa. (Continua dopo la foto)















Secondo Giulio Pretelli Selvaggia avrebbe tentato a più riprese di conquistare il concorrente del GF Vip già molto prima del reality. E, sorpresa, sostiene che la giovane influencer romana abbia tentato un approccio anche con lui: “Ci ha provato anche con me. Ci sono dei messaggi che risalgono a prima di entrare nella Casa. Si è avvicinata molto”, ha raccontato in diretta. (Continua dopo la foto)















“Ho pubblicato delle chat in cui Selvaggia prima mi ha detto di avere avuto una relazione con Pierpaolo e dopo un giorno ha negato tutto”, ha proseguito. Quindi la bomba: “Ci ha provato anche con me. Poi ha cancellato tutti i messaggi e mi ha bloccato ma io avevo fatto gli screen. Non è vero che si sono baciati. Hanno partecipato a un evento insieme, c’ero anch’io”. In difesa di Selvaggia l’amica Luce Barucchi, ex volto di Uomini e Donne. (Continua dopo le foto)











Luce sostiene che la gieffina avesse raccontato anche a lei, in tempi non sospetti, il bacio con Pierpaolo: “Io sapevo già che si erano baciati. Non è che se una persona ha un carattere espansivo, ci sta provando. Si sono baciati. Lo sapevo da prima che uscisse fuori questa cosa. Se ci fate caso, Pierpaolo all’inizio dice no, poi parla di un mezzo bacio a stampo”. “Ma io ho dei messaggi in cui Selvaggia nega tutto. Lei, ogni volta che andava in discoteca, andava dietro a Pierpaolo che lavorava lì. Dove andava lui, c’era Selvaggia”, la replica di Giulio. Chissà qual è la verità…

