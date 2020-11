Un’autentica bomba nello studio di Uomini e Donne, a lanciarla è Pamela Barretta una delle protagoniste più discusse del Trono Over e dell’intero dating show di Maria De Filippi. Un percorso pieno di ostacoli quella della bellissima 36enne brindisina approdata a Uomini e Donne nel 2018. Un percorso pieno di delusioni con la lunga storia d’amore con Stefano Torrese naufragata a causa di gelosie e tradimenti.

Tornata a Uomini e Donne, aveva iniziato una frequentazione con Enzo Capo con il quale aveva lasciato il programma a dicembre 2019.

Qualche mese dopo, tuttavia, Pamela aveva annuncia la rottura. I due si sono ritrovati nello studio, dopo una vera e propria guerra social, e si sono affrontati senza esclusione di colpi. Nonostante Pamela fatichi a fidarsi di Enzo, la dama non aveva nascosto i suoi sentimenti ma il cavaliere sembra essere risoluto a chiudere per sempre. Dopo averle riconsegnato i vestiti in una busta, incaricando Gianni Sperti, Capo non si è presentato in studio, suscitando una forte reazione emotiva nella dama pugliese.















Poi un nuovo scontro, concluso con un nulla di fatto. Insomma, la storia non è ancora conclusa ed è tutto ancora da chiarire. Un capitolo che forse non si riaprirà più , a Uomini e Donne Magazine, l'ex dama ha rivelato alcuni particolari molto interessanti. Pamela sta frequentando un'ex cavaliere della trasmissione e tra i due sembra procedere tutto per il meglio.



















"Ci stiamo frequentando ormai da qualche tempo. Durante i provini a Uomini e Donne, aveva già svelato alla redazione di avermi notata, ma all'epoca ero fuori dal programma." Di chi si tratta? Di Giovanni Villa, che la dama ammette di aver già notato da casa, quando lui era in trasmissione. Una frequentazione iniziata gradatamente, con alcuni messaggi su Instagram ed uno scambio di numeri in amicizia.











“Solo dopo la fine della mia ultima storia ci siamo conosciuti dal vivo, la prima volta sono andata io a Napoli con le mie amiche. Durante la scorsa estate è iniziato tutto. Abbiamo trascorso qualche weekend insieme, siamo stati a Pescara, a Capri.Tra alti e bassi, Giovanni mi piace, ha un bel carattere, lo stimo come persona. È un uomo serio, buono, non è una persona egocentrica.” Pamela ammette che in questo periodo stanno vivendo una fase delicata, a causa di alcuni freni da parte di lui. Nonostante questo, la dama ammette: “Non sono follemente innamorata, questo no, ma ci tengo tantissimo a Giovanni e soffro la lontananza: quando non c’è mi manca.”

