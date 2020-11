“È quello che ti meriti”. Aggressione choc ad Alessia, la ‘spedizione’ dei parenti. Interviene anche Vladimir Luxuria

La transfobia è reato da qualche settimana in Italia e questa che vi stiamo per raccontare è una storia davvero agghiacciante che parla di violenza, percosse e appunto, transfobia. Alessia è una ragazza transgender vittima di continui attacchi e minacce omotransfobiche sui social da parte di una vicina di casa. Dopo una violenta lite con i familiari della ragazza, Nicolò De Devitiis è andato, assieme alla a Vladimir Luxuria, a parlare con la sua vicina oramai divenuta un incubo. “Fro***, ricch*** di mer***, pedofilo”.

Un orrore che Alessia è costretta a subire tutti i giorni. Già, perché è una transgender, era insomma nata con il nome di Alessio, e la vicina di casa la odia per i suoi gusti sessuali. Un caso inquietante, raccontato da Le Iene, il programma di Italia 1 nella puntata del 19 novembre. Immagini fortissime: la vicina che le sputa addosso mentre guida la macchina, le aggressioni, botte vere, gli insulti sui social e sul cellulare. Alessia si è rivolta a Le Iene dopo un'ultima violenta lite, in cui dopo altri insulti è passata all'attaco, fisico, contro la vicina.















Così l'inviato Nicolà De Devitiis, insieme a Vladimir Luxuria, è andato a parlare con la vicina per cercare di risolvere la situazione. Una vicenda che ricorda per certi versi quella della molto più nota Vittoria Schisano che in questi giorni sta letteralmente conquistando il pubblico di Ballando con le stelle.















Intervistata da Novella 2000, l'attrice concorrente in coppia con Marco De Angelis, confida le sue sofferenze e le sue speranze. Nata uomo e diventata donna in età adulta, Vittoria vuole lanciare un messaggio dal talent vip di Milly Carlucci: "Non mi aspettavo e non meritavo il 3 di Mariotto alla prima puntata".











E ancora: “Al di là di questo, non sto a sindacare i giudizi. Fabio Canino mi ha consigliato con affetto di non parlare più della mia infanzia. Ho compreso il suo consiglio, ma io voglio parlare della mia infanzia perché fa parte di me. Voglio lanciare un messaggio”.

