Senza freni e senza peli sulla lingua Tommaso Zorzi continua a tenere banco dentro la casa del Grande Fratello Vip. Dal momento in cui è entrato infatti ha saputo attirare l’attenzione su di se come nessuno candidandosi da subito alla vittoria finale. Nelle prime ore del programma era andato in scena il suo battibecco con la contessa De Blanck per colpa di alcune frasi dette mesi prima.

Un faccia a faccia poi finito con l’ascia di guerra sepolta. Tommaso Zorzi che non ha paura di dire quello che pensa, Tommaso Zorzi che non ha paura di mostrare le sue fragilità, caratteristica che lo sta facendo particolarmente amare fuori. Dentro, oltre a raccogliere la simpatia di tutto il parterre femminile che lo ha eletto ‘il più sexy della casa’, ha legato particolarmente con Stefania Orlando arrivata ieri ai ferri corti proprio con la contessa con insulti neppure nascosti. Continua dopo la foto















Tommaso Zorzi, da parte sua, ha tentato di fare da paciere sdrammatizzando con il suo solito modo elegante, occasione anche per alcune confessioni intime. Stuzzicato da Giacomo Urtis su quale famoso cantante italiano si fidanzerebbe, Tommaso Zorzi non ha dubbi. Se sul piano internazionale Tommaso ha confessato che si legherebbe a Ricky Martin tra le star italiane non ha avuto dubbi. Continua dopo la foto















“Nigiotti, è bono. Damiano dei Maneskin”. Lo stesso Enrico ha condiviso il video della scena, rispondendo “Grazie”, con una risata e un emoticon a forma di cuoricino. Urtis ha anche riferito al gruppo come un noto cantante si sarebbe preso una cotta per lui e vorrebbe vederlo una volta finito il GF Vip. In realtà si tratta di una notizia inventata. Continua dopo la foto











Tommaso Zorzi aveva raccontato l’aneddoto su Mahmood a un evento cui era presente anche Fedez: “Il 31 agosto 2019 mi convinco e gli scrivo: ‘Ciao Alessandro, questo messaggio ti coglierà alla sprovvista. Ho avuto per errore il tuo numero. Solitamente non sono così sfrontato ma per questa volta ho deciso di esserlo. Ti va se uno di questi giorni ci beviamo un caffé? Buona giornata’. Poi c’è stato un dubbio sulla firma. Se mi firmavo Tommy diceva ‘Tommy chi?’. Tommaso Zorzi faceva un po’ imprenditrice digitale. Allora mi sono firmato Tommy Z. Non mi ha mai risposto. Ci sono buone probabilità che io sia segnato sul telefono di Mahmood come ‘non rispondere’ o ‘stalker 1′,

Ti potrebbe interessare: Elisabetta Gregoraci massacrata in diretta dalla vip: “Ha detto proprio così…”