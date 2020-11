Elisabetta Gregoraci sta facendo parlare di sé anche fuori dal GF Vip. L’ingresso di Selvaggia Roma ha “scatenato” la conduttrice e showgirl calabrese, subito punta dalla nuova arrivata. L’ex volto di Temptation Island, lo abbiamo capito subito, non ha peli sulla lingua e ancor prima di mettere piede nella Casa ha detto in faccia a Eli che non si sta comportando bene con Pierpaolo Pretelli.

Le ultime ore sono state caratterizzate da uno scontro accesissimo tra le due e a differenza di Sonia Bruganelli, che ha difeso a spada tratta l’amica Elisabetta dopo quanto accaduto nella Casa, qualcuno la pensa diversamente. Di sicuro il pubblico è ancora più diviso dopo quella lite feroce, ma Sonia non ha dubbi: è dalla parte di Eli, come ha scritto in un lungo post in cui si dice addirittura “allibita”. (Continua dopo la foto)















“Seguo il Grande Fratello Vip e conosco Elisabetta Gregoraci – ha esordito la moglie di Paolo Bonolis nella didascalia del post a difesa della conduttrice -, sono allibita dalla pochezza e dalla cattiveria di chi continua ad attaccarla per invidia e gelosia dimostrando , ancora una volta che migliorarsi è cosa molto difficile ma cercare di buttare giù gli altri è hobby diffusissimo. E poi chi è Selvaggia Roma?”. (Continua dopo la foto)















Della questione se ne è parlato anche a Pomeriggio Cinque e Lory Del Santo, a sua volta ex gieffina, è di avviso opposto. E non ha fatto mistero di aver poco gradito l’atteggiamento di Elisabetta Gregoraci con Selvaggia Roma: “Lei ha detto che Selvaggia viene dal nulla…Già l’ha classificata. E non va bene”. Di fronte a questo intervento, Roberto Alessi ha sostenuto come Lory abbia frainteso le parole di Elisabetta. (Continua dopo le foto)











“Voleva dire che lei è entrata da poco nella Casa e già pensa di poter dare giudizi”, ha sottolineato Alessi schierandosi dalla parte della Gregoraci, ma non è riuscito a convincere la Del Santo. Infine il commento di Cecilia Capriotti, per cui Selvaggia “gioca molto, ma su Elisabetta ha detto ciò che tutti pensano”.

“Tua figlia…”. Al GF Vip Giacomo Urtis tira fuori roba hot su Giada De Blanck. La contessa non vuole crederci

fbq('track', 'Gossip');