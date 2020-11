L’uragano Selvaggia Roma non si arresta. L’ultima concorrente arrivata al GF Vip continua a creare scompiglio nella Casa con rivelazioni che rischiano di compromettere anche rapporti fuori. Fino a ieri non si è parlato d’altro che del presunto bacio con Enock in discoteca al punto che la fidanzata di lui, Giorgia, si è vista costretta a intervenire.

Sulle pagine del settimanale Chi la ragazza del fratello di Balotelli spiegato di sapere che Enock e Selvaggia si conoscevano e avevano trascorso una serata in compagnia, ma ha anche smentito categoricamente che tra loro ci sia stato un bacio. Giorgia si è detta anche a conoscenza dei messaggi di cui la Roma ha parlato in puntata, ma di non avere dubbi sulla lealtà di Enock. "Ci siamo sempre raccontati tutto, anche le cose più scomode".















La fidanzata di Enock si è detta certa del loro rapporto, sereno e stabile, che si sarebbe rafforzato ulteriormente in questi mesi mettendo così a tacere tutti quelli che si chiedevano cosa ne pensasse delle dichiarazioni di Selvaggia. Non solo Enock. Sempre per presunti baci, Pierpaolo Pretelli è subito finito "nel mirino" dell'ex volto di Temptation Island, che nelle ultime ore ha discusso ferocemente con Elisabetta Gregoraci.















Per queste rivelazioni e sicuramente anche per essere l'ultima arrivata, Selvaggia si è già fatta terra bruciata attorno. Ma proprio quando meno te l'aspetti ecco arrivare un'altra bomba di gossip nella Casa del GF Vip. Bomba a dir poco inaspettata che riguarda Andrea Zelletta, che per la cronaca ha preso subito le difese di Elisabetta durante quello scontro acceso.











Dopo la lite con Eli, Selvaggia è scoppiata in un pianto liberatorio, con Stefania Orlando subito pronta a consolarla. E nello sfogarsi anche con Dayane Mello e Giacomo Urtis, l’ex di Francesco Chiofalo si è lasciata andare a una confessione su Zelletta: “Poi mi devo sentir dire da Andrea, che quell’altro veramente…mo mi inca**o come una iena, parli tu di rispetto, di cose che…Manco voglio dire niente. Like, commenti, messaggi privati, quindi stesse zitto”. Ora aspettiamo la diretta: sicuramente Signorini indagherà, visto che Andrea è anche fidanzatissimo fuori.

