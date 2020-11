La conduttrice televisiva Federica Panicucci è grande protagonista ogni giorno con ‘Mattino 5’, il contenitore di informazione che tiene compagnia a milioni di persone su Canale 5. I suoi successi professionali sono sotto gli occhi di tutti e la gente da casa la ammira moltissimo per la sua immensa professionalità. Mai una parola fuori posto, una compostezza ed uno stile unici nella conduzione, che fanno invidia a molte sue colleghe. Ed ecco per lei giungere un’ulteriore splendida notizia.

Ad anticipare questa news è ‘Fanpage’. La presentatrice dovrebbe presentare innanzitutto il Concerto di Natale in Vaticano, che sarà trasmesso sul canale Mediaset la sera del 24 dicembre, ovvero la vigilia. Lo aveva condotto anche lo scorso anno. Ma non è questa la grandiosa notizia, che l’avrà fatta saltare dalla sedia per la gioia. Per lei si preannuncia una sfida molto interessante contro il collega Amadeus, che nello stesso giorno in questione sarà invece al lavoro su Rai 1. (Continua dopo la foto)















Stando dunque alle ultime indiscrezioni, sarà presente nelle case degli italiani anche il 31 dicembre per la serata di San Silvestro. Condurrà quindi ‘Capodanno in musica’, come ha già fatto nel 2019. Saluterà l’anno in corso, che sicuramente non sarà ricordato da nessuno come un anno positivo, e si proietterà insieme ai telespettatori nel 2021, nella speranza che possa essere l’anno della svolta. Sul primo canale della televisione pubblica vedremo invece Amadeus con ‘L’anno che verrà’. (Continua dopo la foto)















Tenuto conto della situazione emergenziale legata alla pandemia da coronavirus, non ci sarà comunque uno spettacolo in piazza. Secondo quanto riferito da ‘Fanpage’, la trasmissione in onda l’ultimo giorno del 2020 dovrebbe essere presentata dagli studi Mediaset di Cologno Monzese. Non sappiamo chi prenderà parte al programma e nemmeno se ci sarà o meno spazio per il pubblico. Maggiori informazioni saranno ovviamente comunicate dal Biscione nelle prossime settimane. (Continua dopo la foto)









In una delle scorse puntate di ‘Mattino 5’, l’ospite Raffaello Tonon aveva detto: “Se c’è una dama pronta a inondarmi di soldi e appartamenti si faccia avanti”. Allora la conduttrice aveva tuonato: “Ma Tonon cosa stai dicendo!”. È stato questo lo sfogo di una Federica Panicucci imbarazzata e allo stesso tempo divertita dalla battuta dell’opinionista. Un siparietto molto divertente, che ha colpito positivamente il pubblico.

“Nooo!”. Alberto Matano pietrificato da Maurizio Costanzo, accade tutto in diretta