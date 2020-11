Nella puntata del 19 novembre de ‘La Vita in diretta’ Alberto Matano ha ospitato in collegamento, nella seconda parte della trasmissione, il popolare conduttore Maurizio Costanzo. E quest’ultimo si è reso protagonista di un’uscita davvero inaspettata, che ha scosso il padrone di casa. Ovviamente il marito di Maria De Filippi ha voluto scherzare, ma la reazione del presentatore Rai è stata davvero spontanea. Il tema ricorrente della loro discussione è stato il coronavirus.

Matano, mentre parlava con il collega, ha puntato l’attenzione sulla meticolosità dei suoi comportamenti. Infatti, Maurizio fa di tutto per prevenire ogni possibilità di contagio e il conduttore del programma in onda su Rai 1 ha voluto porre l’accento su questo. L’esclamazione di Alberto non è stata subito colta dall’ospite vip, anche se in molti hanno pensato che abbia fatto finta per stare al gioco e sdrammatizzare. Vediamo che cosa si sono detti durante questo siparietto. (Continua dopo la foto)















Alberto Matano, rivolgendosi a lui, ha dichiarato: “So che sei molto attento”. E Costanzo ha replicato: “Se vuoi mi piglio il covid”. A quel punto Alberto ha ribattuto: “Nooo! Per carità”. Prima di aggiungere: “Sei attento come tutti noi”. Infatti, Maurizio ha poi detto: “Non porgo la mano a nessuno da circa cinque mesi e premo il pulsante dell’ascensore piegando il dito”. Il conduttore ha apprezzato questo racconto e ha rivelato che anche lui si comporta praticamente allo stesso modo. (Continua dopo la foto)















“Faccio anch’io così. Anzi, io uso anche il gomito”, ha esclamato Matano. Ed è poi intervenuta anche Eleonora Daniele: “Io invece faccio del tutto le scale”. In conclusione del suo intervento in diretta, Maurizio Costanzo ha chiosato: “Oltre a questo, cerco di difendermi il più possibile. Faccio un tampone a settimana”. E fino a questo momento fortunatamente non ha corso alcun rischio. La sua speranza, scherzi a parte, è non infettarsi per evitare possibili complicanze legate alla malattia. (Continua dopo la foto)









Alcuni giorni fa era circolata una brutta notizia su Alberto Matano. La presentatrice di ‘Oggi è un altro giorno’, Serena Bortone, sarebbe pronta a sbarcare in un’altra trasmissione famosa. E subito si è pensato a questo stravolgimento. Ecco le parole utilizzate da Alberto Dandolo: “Di quale importante contenitore si tratta? Si tratta forse de La vita in diretta?”. Ha comunque precisato che allo stato attuale la Bortone è impegnata con altro.

