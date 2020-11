In prima visione assoluta su Rai1, l’ultimo appuntamento con ‘DOC – Nelle tue mani’, in onda stasera, alle 21.25, con Luca Argentero, Matilde Gioli, Gianmarco Saurino, Sara Lazzaro e Giovanni Scifoni. Nell’episodio dal titolo “Io ci sono”, le condizioni di Agnese peggiorano rapidamente e Andrea trova l’appoggio di tutto il reparto per cercare di scoprire la malattia di cui soffre.

Ma le accuse di un suo coinvolgimento nella falsificazione dei dati sulla sperimentazione farmaceutica che gli vengono mosse rischiano di allontanarlo dall'ospedale definitivamente. Una serie che sta mietendo successi grazie alle capacità dei suoi interpreti che per merito di una sceneggiatura senza buchi che poggia su una storia vera. Il medical drama, è infatti ispirato alla storia vera del medico Pierdante Piccioni (raccontata nei libri "Meno dodici" e "Pronto Soccorso", Mondadori), primario al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Lodi che, a seguito di grave incidente stradale ha perso 12 anni di memoria.















Ma non si è mai arreso, ed è diventato uno degli 'eroi' in prima linea contro il Coronavirus, nel 2020. "È proprio il momento giusto – aveva raccontato Luca Argentero all'Adnkronos – per raccontare un'eccellenza che in questi giorni è sotto gli occhi di tutti ma che esiste da sempre. Di solito di medici purtroppo si parla quando qualcosa va male, non si raccontano le centinaia di migliaia di volte in cui le cose vanno bene. Perché non fa notizia la normalità. Oggi li chiamiamo eroi ma lo sono sempre. Oggi abbiamo capito che fare il medico non è un mestiere ma una vocazione".















In vista dell'ultimo episodio di Doc-Nelle tue mani, Luca Argentero a La vita in diretta, ospitato da Alberto Matano tramite collegamento, ha rivelato alcune anticipazioni sulla seconda stagione della fiction. Doc-Nelle tue mani 2, come l'attore che interpreta il protagonista (dottor Andrea Fanti) ha dichiarato, è ancora in fase di scrittura. "Spero di tornare sul set prima possibile" ha sottolineato a tal proposito.











“Non solo spero di essere di nuovo presto sul set, ma mi auguro anche che tutti potremo tornare presto alla normalità lavorativa” ha dichiarato inoltre Luca Argentero da poco diventato papà per la prima volta e pieno di entusiasmo per questa duplice veste. Innamoratissimo della sua famiglia, prima che un grande attore Luca Argentero vorrebbe essere un super papà.

