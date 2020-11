Un’ icona, un modello, un mito, non c’è bambino della generazione anni ’80 che non abbia desiderato salire a bordo di una Delorean e viaggiare nel tempo. E poi volare su uno skateboard volante e mangiare un pizza reidratata. Michael J Fox, il Marty Mc Fly di Ritorno al Futuro ha segnato un’epoca e un punto di svolta nella storia del cinema. Se non fosse stato per il suo enorme talento, la regia firmata da Robert Zemeckis non avrebbe avuto l’impatto che ha avuto.

Un triste destino quello di Michael J Fox, viaggiatore del tempo che non ha visto il suo sfuggirgli di mano. Nell’autobiografia, la quarta scritta da Fox ha parlato della sua lotta contro il Parkinson e dei sintomi ingravescenti da esso derivanti, motivi che lo hanno indotto a smettere di recitare ancora una volta, dopo il primo stop autoimposto del 2000 e interrotto qualche anno più tardi con un parziale ritorno sulle scene. La malattia gli era stata diagnosticata nel 1991, a soli trent’anni. Continua dopo la foto















Durante tutti questi anni Michael J Fox non si è arreso, ha anche cercato di continuare a lavorare, ma il rischio è che potrebbe non essere più in grado di recitare a causa del Parkinson. La malattia gli sta dando problemi con la memoria a breve termine e memorizzare le cose, come ad esempio un copione: “Comincio ad avere difficoltà a pronunciare le parole e a ripeterle di seguito, ma questa è solo l’ultima increspatura nel lago dei miei problemi”. Continua dopo la foto















“Una giornata di lavoro di 12 ore, memorizzare sette pagine di dialogo sono ormai alle mie spalle, almeno per ora”. “Se sono alla fine della mia carriera, così sia. C’è un tempo per ogni cosa – è uno dei passaggi del volume scritto Michael J. Fox e riportati da People – almeno per un po’, mi accingo a un secondo ritiro. In seguito potrei ripensarci, chissà, le cose cambiano. Ma se sono alla fine della mia carriera, così sia”. Continua dopo la foto











Michael j. Fox è sposato dal 1998 con l’attrice Tracy Pollan. I due si sono conosciuti a metà anni Ottanta sul set della sitcom Casa Keaton, dove recitavano la parte di due innamorati. La coppia ha avuto quattro figli ormai grandi: Sam (31 anni), le gemelle Aquinnah e Schuyler (25) e Esmé (19)

Ti potrebbe interessare: Stuprò 200 bambini, ucciso dal compagno di cella: “Volevo provasse lo stesso dolore”