Sale la tensione nella casa del Grande Fratello. Ormai è una guerra tutti contro tutti. Saltate le alleanze, saltati gli schemi, il clima sembra essere sempre più incandescente. Un assaggio c’era stato ieri. Al centro sempre Elisabetta Gregoraci e il suo rapporto tra alti e bassi con Pierpaolo Pretelli. In tanti hanno accusato l’ex coniuge di Flavio Briatore di giocare con i sentimenti dell’ex velino di ‘Striscia la Notizia’ solo per mettersi in mostra ed avere più visibilità nella casa.

Praticamente nessuno ha mai messo in dubbio i sentimenti del giovane, almeno fino ad ora, visto che iniziano ad esserci alcuni clamorosi dubbi. Nella giornata del 18 novembre c’è stato uno scontro tra la Gregoraci e una delle new entry Selvaggia Roma. Quest’ultima ha infatti parlato tutt’altro che bene della coinquilina e questo Eli non riesce proprio ad accettarlo. E ha affermato di essere rimasta delusa proprio dal comportamento di Pretelli, che non ha fatto nulla per prendere le sue difese. Continua dopo la foto















Ma non sono solo loro sotto la lente d’ingrandimento che si sposta sotto la contessa Patrizia De Blanck che non ha proprio digerito la prima nomination al Grande Fratello Vip. Dopo la diretta dello scorso lunedì la Contessa ha scoperto che a nominarla sono state tre donne. Tra tutte se la prende con Stefania Orlando, contro la quale si spinge oltre il seminato. Continua dopo la foto















“Stefania non mi è mai piaciuta. Nella puntata precedente mi dice: non mi nominare. Questa volta gliel’ho detto: non ti nomino. E mi nomina lei. Quando succedono queste cose io l’amicizia la levo. Con voi ci scambieremo il numero di telefono. Tu amica mia non lo sarai mai più. Manco ti filo. Anzi, tanto poi io giro nei posti… non finisce, eh. Me la sono legata al dito. Perché poi è per colpa sua che io sto in nomination. Non te lo consento”. Continua dopo la foto















Nella questione è prontamente intervenuto Simone Gianlorenzi, il marito di Stefania. Su Twitter il musicista ha cinguettato: “Vai, vai a fare terra bruciata a Stefania, vai tesoro… puoi iniziare già da lunedì! Sappi che su Twitter te la sei già fatta da sola la terra bruciata attorno… e Twitter è il mondo, quello vero”

