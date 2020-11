‘Uomini e Donne’ non smette mai di sorprendere e anche la puntata del 19 novembre i telespettatori se lo ricorderanno a lungo. Tutto merito di Maria De Filippi, che ha fatto una domanda che definire imbarazzante è davvero un eufemismo. Il pubblico da casa si era immediatamente accorto dell’accaduto, ma mai nessuno si sarebbe aspettato che sarebbe stata proprio la padrona di casa a far arrossire il cavaliere. Dopo questo quesito, in rete il video in questione è diventato virale.

Si stava parlando delle vicende legate a Michele Dentice, il quale ha ammesso che sta proseguendo la sua conoscenza con la dama Giada. Tutti e due, interpellati sull’argomento, hanno confermato la stessa idea, ovvero che il rapporto va più che bene. Poco dopo queste dichiarazioni, Maria ha notato una macchia rossa presente sul collo dell’uomo. Tra la sorpresa generale, la regina di Mediaset ha preso la parola e, rivolgendosi direttamente a lui, ha posto la domanda. (Continua dopo la foto)















Tra il silenzio generale, la De Filippi ha domandato a Dentice: “Scusami Michele, ma hai un succhiotto sul collo?”. Subito è giunta la replica del 36enne, che ha smentito categoricamente si trattasse di quello, anche se i dubbi sono rimasti eccome anche alla moglie di Maurizio Costanzo. Lui ha anche iniziato a sorridere, ma Maria ha continuato ad insistere, affermando che questa domanda potrebbero essersela fatta anche tutti coloro che in quel momento stavano guardando la puntata. (Continua dopo la foto)















E la donna aveva più che ragione, visto che in rete in tanti hanno scritto di questa cosa. Maria De Filippi è sembrata non credere particolarmente al racconto del cavaliere, anche se poi la questione si è ovviamente interrotta lì. Non poteva certamente riprenderlo per una cosa del genere. Intanto, durante la puntata Michele Dentice si è scontrato con l’altro cavaliere Armando Incarnato. Quest’ultimo ha deciso di difendere a spada tratta Roberta Di Padua, che non si frequenta più col 36enne. (Continua dopo la foto)









Nessuno:

Queen Mary : “Scusami Michele …. ma hai un succhiotto sul collo!?”

✈️ #uominiedonne pic.twitter.com/VvI9zmTNys — Sharon (@SharonZaffino) November 19, 2020

Per quanto riguarda un altro protagonista, Nicola Vivarelli, l’ex fiamma di Gemma Galgani ha confessato per la prima volta, di essere stato contattato dalle redazioni di ben due reality. Il bel Nicola Vivarelli avrebbe rinunciato alle offerte per mantenere l’impegno preso a Uomini e Donne. Sirius ha fatto battere il cuore a tutti. Forse proprio per questo motivo ha ricevuto due proposte, il Grande Fratello Vip e l’Isola dei Famosi.

