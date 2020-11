Ancora un furibondo litigio si è verificato nelle scorse ore tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma, rendendo il ‘Grande Fratello Vip’ ad altissima tensione. Uno scontro molto acceso quello che è avvenuto tra le due gieffine. “Vai a ca..are, ma chi sei tu? Chi sei tu? Manco ti conoscevo”, ha dichiarato con il tono di voce abbastanza alto la Gregoraci, che ormai sembra aver perso completamente la pazienza. E l’influencer romana pare proprio abbia raggiunto il suo scopo: farla imbestialire.

Dopo tutto quello che è accaduto in queste ore, hanno preso la parola anche alcuni personaggi esterni al reality show. Praticamente tutti sono concordi nel dare ragione all'ex moglie di Flavio Briatore. Selvaggia è anche scoppiata a piangere perché pare che gli altri coinquilini non la supportino per niente. Fuori il 'GF Vip' ha parlato Manila Nazzaro: "Elisabetta Gregoraci è una delle donne più buone, più generose e umili che abbia mai conosciuto nello spettacolo".















La donna ha aggiunto: "La conosco da tantissimo e se dico queste cose è perché è vero. Questa mattina, a proposito di Elisabetta Gregoraci sono veramente inca…a. Questo personaggio, appena entrato nella Casa, che dopo aver fatto Temptation, in realtà è famosa perché ha tentato di vendere dei beveroni dietetici facendo l'esempio dei bambini africani riguardo la sua pancia gonfia. Lei è il nulla. Già per questo non dovrebbe entrare in televisione. Sto parlando di Selvaggia Roma".















Anche Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, ha commentato i fatti: "Sono allibita dalla pochezza e dalla cattiveria di chi continua ad attaccarla per invidia e gelosia, dimostrando ancora una volta che migliorarsi è cosa molto difficile, ma cercare di buttare gli altri giù è hobby diffusissimo. Poi…chi è Selvaggia Roma?". E proprio sotto il commento della Bruganelli, è arrivata la sentenza durissima di Guendalina Canessa, grande amica proprio di Elisabetta Gregoraci, che ci è andata pesante.









La Canessa ha quindi detto: "Brava, condivido tutto! Poi i Natali migliori li ho passati in Africa con lei e Flavio! Ma poi, chi è Selvaggia Roma? Una zingara inutile. Sono allibita!". La situazione si sta facendo dunque sempre più incandescente e la puntata in diretta di venerdì 20 novembre si preannuncia davvero molto tesa e imprevedibile. Vedremo cosa succederà.

