Nelle scorse ore una vera doccia fredda per Milly Carlucci, i concorrenti e tutti gli appassionati di Ballando con le stelle. L’ennesima doccia fredda di una edizione a dir poco sfortunata: proprio a pochissimo dalla finale in programma sabato 21 novembre Maykel Fonts ha il coronavirus.

Dopo infortuni, liti, svenimenti, ora anche la positività al Covid del partner di ballo di Alessandra Mussolini che, vien da sé, sarà costretto a disertare la puntata decisiva di Ballando. Dopo il ripescaggio di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, sabato prossimo scenderanno in pista Gilles Rocca e Lucrezia Lando, Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina, Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira, Paolo Conticini e Veera Kinnunen, Tullio Solenghi e Maria Ermachkova. E la Mussolini? (Continua dopo la foto)















Anche il percorso dell’ex eurodeputata non è stato privo di ostacoli a Ballando con le stelle. Prima la corsa in ospedale per la botta al naso durante le prove, poi lo svenimento in diretta, e ora il forfait del suo partner. Cosa succederà allora nella serata della finale? Forse Alessandra Mussolini ballerà da sola? Della situazione Milly Carlucci ne ha parlato a Storie Italiane di Eleonora Daniele. (Continua dopo la foto)















Ospite in collegamento telefonico, la padrona di casa di Ballando con le stelle non ha nascosto che quello della positività di Maykel Fonts, di cui si è iniziato a parlare in rete nel pomeriggio di ieri quando sono uscite le prime indiscrezioni, è veramente un grosso problema per la finale di questa edizione 2020 dello show. (Continua dopo la foto)











“La Mussolini? È molto scoraggiata – ha spiegato Milly in diretta, al telefono con Eleonora Daniele -, non sappiamo ancora cosa succederà sabato sera”. E ancora: “Lei ha fatto diversi tamponi e sono risultati tutti negativi”. “Non sappiamo se e come potrà ballare. Con un altro maestro non è facile, ogni maestro è legato al suo allievo anche se la coppia è stata eliminata”, ha concluso Milly.

Elisa Isoardi, la finale di Ballando con le Stelle è vicina e gira una brutta voce: “È a rischio”



fbq('track', 'Gossip');