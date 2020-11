Anche la terza puntata di All Together Now è stata piena di emozioni. La gara per conquistare i giudici speciali e il muro dei cento e vincere così il montepremi di 50mila euro sta decisamente entrando nel vivo. I concorrenti stanno dando il meglio e alcuni riescono davvero a fare breccia nel cuore di tutti.

Come Eki, che è decisamente riuscito mettere d’accordo Francesco Renga, Anna Tatangelo, Rita Pavone e J-Ax ma anche il famoso muro dei cento. Il concorrente di origine indonesiana ma da tanto tempo in Italia è un artista di strada che si esibisce in piazza Duomo, a Milano, e in realità già dalle scorse puntate si era capito che uno dei talenti più apprezzati e amati dai protagonisti di All Together Now. (Continua dopo la foto)















Ma prima di iniziare la performance di mercoledì stasera, Eki ha rivelato che nel caso vincesse i 50mila euro in palio, pagherebbe la retta della scuola alle sue nipotine indonesiane. Parole che hanno toccato tutti, anche Michelle Hunziker. Poi, in un clima di commozione generale, la confessione: “Mi viene da piangere, ma sono svizzera e non posso farlo, è vietato… Ti si ama Eki”, gli ha detto la padrona di casa. (Continua dopo la foto)















Ma ovviamente, come accade in tutti i programmi tv, anche i look dei protagonisti non passa inosservato. Dopo aver sfoggiato un abito bianco e nero, per la terza puntata dello show musicale di Canale 5 la conduttrice “brillava” sul palco. Michelle Hunziker ha indossato un lungo abito da sera in tessuto glitterato color bronzo del marchio Space Simona Corsellini. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

Il vestito scelto dalla svizzera è caratterizzato da maxi spalline strutturate, tridimensionali e geometriche, maniche lunghe strette sui polsi, un drappeggio del tessuto strategico all’altezza di fianchi e pancia e un profondo spacco frontale oltre che una generosa scollatura a V incrociata sul seno. Impegnativo, certo, e anche molto sexy. Ma volete sapere il prezzo? Anche quello non è proprio “per tutte”. Il long dress brillante della Hunziker costa 527 euro…

