Che un nuovo concorrente gay dovesse entrare nella casa del Grande Fratello Vip è cosa nota. Grande attesa tra gli inquilini, con Tommaso Zorzi che muore dalla voglia di conoscerne l’identità. In realtà, anche se i due non si conoscono, Tommy lo segue sui social inonandolo di ‘mi piace’, quindi che ci sia un apprezzamento è un fatto indubitabile. Adesso, il sito bloggtivv.com afferma di aver scoperto di chi si tratta.

A svelare l’identità del nuovo concorrente è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza su Instagram. Che fosse un modello già lo si sapeva, ma adesso sappiamo anche che è nato il 9 gennaio del 1990. Il 29enne aveva già fatto il provino per il primo trono gay di Uomini e Donne, ma poi era stato scelto Claudio Sona. Adesso, finalmente, dopo aver pubblicato sul suo profilo l’immagine del tampone negativo, il modello è pronto ad entrare nella casa per portare ulteriore scompiglio. (Continua a leggere dopo la foto)















Stiamo parlando di Salvatore Vita, modello che fa parte della squadra di Mariano Di Vaio, con ben 282mila follower su Instagram. Influencer e content creator di professione, Salvatore ha lavorato in passato come visual merchandiser in diversi negozi di Milano. Proprio in quel periodo ha iniziato a curare nel dettaglio il proprio profilo Instagram e così ha intrapreso l’attività di influencer. (Continua a leggere dopo la foto)















Da quello che emerge dal suo profilo social Salvatore Vita sembrerebbe non avere, al momento, un’anima gemella. Di sicuro, oltre alle foto, Salvatore ama condividere coi propri follower anche delle dirette attraverso le quali creare un legame ancora più forte con i suoi sostenitori. Alcune curiosità sul nuovo concorrente del GF Vip: il suo stile preferito è quello Urban, oltre a far parte della crew di Mariano Di Vaio collabora con alcuni dei marchi di moda più famosi al mondo. (Continua a leggere dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SALVATORE VITA (@salvatorevita)

Non si hanno moltissime altre informazioni su Salvatore Vita. Non si conoscono, ad esempio, i suoi attuali guadagni, anche se siamo certi che con il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia ci saranno presto aggiornamenti importanti su questa voce. Di sicuro a Salvatore non mancano la personalità e il coraggio vista la sua decisione di proporsi come primo tronista gay di UeD. Ruolo poi andato ad un altro e adesso, come spesso accade, chiusa una porta si è aperto un portone. Il suo ingresso nella casa è tra i più attesi degli ultimi tempi.

“Pronto a entrare!”. GF Vip, ora è ufficiale: tocca a lui superare la porta della casa