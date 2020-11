“Non ti permettere!”. All together now, Anna Tatangelo si infuria per una battuta di RIta Pavone. Volano parole forti: “Parte la rissa”

La terza puntata di All Together Now è iniziata con il botto, la gara di cantanti della trasmissione condotta da Michelle Hunziker sta entrando nel vivo ed anche i giudici non si risparmiano dicendo sempre la loro in maniera schietta e diretta. Anna Tatangelo e Rita Pavone sono sicuramente le più agguerrite tanto da essersi scontrate per le divergenze di vedute su un concorrente, secondo la prima adatto a dedicarsi ad solo un genere musicale mentre per l’altra tale genere non potrebbe funzionare in Italia.

Nell'acceso battibecco è intervenuto anche l'altro giudice Francesco Renga che ha cercato di smorzare i toni affermando: "Parte la rissa". All Together Now, Anna Tatangelo replica alla frecciata di Rita Pavone: "Io e Gigi D'Alessio abbiamo carriere divise". Le divergenze di opinioni su Domenico Iervolino che si è esibito nel brano Crazy di Seal non è stato l'unico scontro tra Anna Tatangelo e Rita Pavone.















Poco dopo infatti una battuta di quest'ultima ha fatto sbottare Anna Tatangelo che ha risposto piccata. Nel dettaglio dopo l'esibizione de Gli Amabili, coppia artistica e nella vita, in molti tra il muro e tra i giudici gli hanno consigliato di dividersi, contraria a tale scelta è stata Anna Tatangelo. Ma a questo punto Rita Pavone ha lanciato la frecciata.















"Tu ne sai qualcosa del cantare in coppia", velato riferimento all'ex Gigi D'Alessio. E la replica di Anna Tatangelo non si è fatto attendere: "Con tutto il rispetto per il mio ex compagno noi abbiamo fatto solo una canzone insieme 20 anni fa. Poi lui ha fatto la sua carriera ed io la mia".











L’acceso scambio di battute tra Anna Tatangelo e Rita Pavone ad All Together Now si è concluso subito. J-Ax tuttavia non si è risparmiato dall’ironizzare, indicando i posti delle due artiste, infatti, ha ammesso: “Ho paura che se metto la mano qui la sbranano”. Subito dopo Michelle Hunziker, che ha fatto una triste confessione sul passato e ha continuato con la gara di canto.

