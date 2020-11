Iva Zanicchi si era immortalata nella stanza d’ospedale a Vimercate in cui stava combattendo la sua battaglia contro il covid ma aveva voluto smorzare l’apprensione dei fan raccontando che “l’ospedale è bello, le stanze ariose, sono tutti molto carini e ti curano bene”. E poi: “Volevo salutare tutti, perché io una dimostrazione così grande di affetto non l’ho mai ricevuta”.

Grande anche il riconoscimento ai medici: “Sono delusa perché ero convinta di andare a casa e invece ho ancora la polmonite. Tra due giorni vi rimando un messaggino e poi voglio presentarvi questi grandi infermieri e le persone che puliscono, che non sono l’ultima ruota del carro, anzi fanno sacrifici inenarrabili. Non fanno pipì durante il turno, non bevono. Ve li presenterò tutti”. Continua dopo la foto















Ma ora Iva è guarita dal coronavirus: “La nostra grande Iva è tornata a casa”, ha annunciato su Instagram Cristiano Malgioglio postando una foto che lo ritrae in compagnia della cantante e di Barbara D’Urso sul palco del ‘Gf Vip’. Pochi minuti fa, poi, la conferma della cantante con un post in cui ringrazia lo staff ospedaliero e tutti coloro che le hanno inviato messaggi in questi giorni. Continua dopo la foto















La cantante e conduttrice per spiegare le sue attuali condizioni di salute e intervenuta a sorpresa nella puntata odierna di Detto Fatto, chiamando in diretta. Nei giorni scorsi, infatti, Bianca Guaccero e Jonathan Kashanian le avevano rivolto messaggi di sostegno e affetto. Iva Zanicchi innanzitutto ha spiegato: “Sto abbastanza bene ma non benissimo, adesso però con l’aria di casa mi riprenderò. Siamo tutti presi ma ne usciremo”. Continua dopo la foto











Iva Zanicchi ha concluso la sua telefonata a Detto Fatto lanciando un appello alla prudenza ed al rispetto delle regole, per fare in modo che si eviti il più possibile il contagio del coronavirus. Bianca Guaccero si è unita all’invito e poi ha invitato la cantante a partecipare ad una puntata di Detto Fatto quando si sarà totalmente ripresa

Ti potrebbe interessare: “Sedotta e abbandonata”. Sorpresa in diretta: la vip in lacrime per Paolo Brosio. Barbara D’Urso scioccata