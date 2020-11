Il rapporto tra alti e bassi di Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli è uno degli aspetti più rilevanti dell’edizione numero cinque del ‘Grande Fratello Vip’. In tanti hanno accusato l’ex coniuge di Flavio Briatore di giocare con i sentimenti dell’ex velino di ‘Striscia la Notizia’ solo per mettersi in mostra ed avere più visibilità nella casa. Praticamente nessuno ha mai messo in dubbio i sentimenti del giovane, almeno fino ad ora, visto che iniziano ad esserci alcuni clamorosi dubbi.

Nella giornata del 18 novembre c'è stato uno scontro tra la Gregoraci e una delle new entry Selvaggia Roma. Quest'ultima ha infatti parlato tutt'altro che bene della coinquilina e questo Eli non riesce proprio ad accettarlo. E ha affermato di essere rimasta delusa proprio dal comportamento di Pretelli, che non ha fatto nulla per prendere le sue difese. A quel punto la Orlando è intervenuta sulla questione, criticando Pierpaolo e aprendo a scenari che finora sembravano impensabili.















Stefania non ce l'ha fatta più a tenersi per sé questo suo pensiero e l'ha spiattellato davanti ad Elisabetta: "Sai cosa ti dico, Elisabetta? All'inizio pensavo che tu ci stessi marciando su, ma ora penso che lo sta facendo lui. Questa situazione gli fa comodo, passa come la povera vittima che, nonostante tutto, continua a venirti dietro. Ha capito bene quale gioco deve fare". Dopo queste sue considerazioni, ha preso la parola Tommaso Zorzi, che però non è stato affatto d'accordo con lei.















L'influencer si è infatti schierato con Pretelli: "No, io non riesco a pensare questo, Pierpaolo ha gli occhi da buono. Lo vedo troppo buono per fare una cosa del genere. Anche in puntata quando viene tirato in ballo non risponde, non sa fare televisione fino a questo punto, non lo penso". La Orlando è apparsa molto contrariata e non ha cambiato assolutamente idea. Ha però dichiarato che smetterà di parlare di questo argomento e penserà maggiormente agli affari suoi per evitare polemiche.









La conduttrice televisiva ha quindi concluso così il suo discorso: “Va bene, basta, non mi metto in mezzo perché non sono affari miei. Certo, lo dico ora che ho parlato per tre ore”. Stefania Orlando ha quindi preferito non allungarsi ulteriormente su questo tema, al fine di prevenire momenti di tensione. Ma i suoi dubbi restano immutati e ha voluto essere sincera fino in fondo.

