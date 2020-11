I nuovi ingressi di Giulia Salemi, Selvaggia Roma e Giacomo Urtis hanno scombussolato l’ambiente del ‘Grande Fratello Vip’. Poche ore fa la prima ha ricevuto il suo primo aereo di incoraggiamento, a testimonianza del fatto che è apprezzata dal pubblico e darà filo da torcere agli altri coinquilini per la vittoria finale. Selvaggia ha invece messo in mostra un fisico da paura, dando vita ad una doccia che definire bollente è un eufemismo. Su Giacomo non si era detto moltissimo.

Almeno fino a poco fa, visto che è uscita fuori una vera e propria notizia bomba sul chirurgo dei vip. A spararla grossa è stata la ben informata Deianira Marzano, che attraverso il suo profilo Instagram ha svelato un retroscena pazzesco. Nessuno si attendeva che tutto questo potesse essere accaduto, infatti non c'erano mai state indiscrezioni in merito a questo argomento. Di cosa stiamo parlando ve ne riferiamo qui di seguito. Sicuramente queste frasi faranno discutere a lungo.















Da parte di Giacomo non c'è mai stato un accenno su ciò che stiamo per rivelarvi. Tutti comunque sanno che lui è bisessuale, quindi ha avuto rapporti sentimentali anche con alcune donne. In più, nota è la sua relazione sentimentale con l'attuale Jessica Alves, conosciuta da tutti come il Ken umano prima dell'intervento. Ma Urtis non ha avuto semplicemente delle storie passeggere con l'altro sesso, ma legami molto stretti che lo hanno portato ad unirsi in matrimonio.















Ebbene sì, avete capito proprio bene. Giacomo Urtis sarebbe stato sposato per un periodo di tempo. La Marzano ha infatti svelato tutta la verità: "Lui ha omesso di essere stato sposato con un'altra donna nel periodo in cui stava con quella là ed è stato sposato per tre anni. Io e Giacomo siamo amici, se quando uscirà da lì non vorrà più essere amico mio pazienza, ma io devo essere obiettiva e dirvi che lui è stato davvero sposato tre anni con una donna". Chissà se Signorini glielo riferirà.









🚨🚨🚨 Giacomo Urtis è stato sposato con una donna 🚨🚨🚨 #GFVip pic.twitter.com/wvJSbcHG4G — BICCY.IT (@BITCHYFit) November 18, 2020

Al ‘GF Vip’ nelle ultime ore si sono udite alcune urla dall’esterno della casa, che hanno toccato anche Giacomo. “Ma perché pranzate alle tre del pomeriggio? Stefania, Babilonia è una hit. Tommy ti ho comprato dei tacchi di ricambio, Giacomo quando esci fammi il botox. Francesco non fai nulla dalla mattina alla sera. Elisabetta strappa sto contratto, Pier ti vuole bene”. Nella puntata del 20 novembre non sono esclusi ulteriori colpi di scena.

