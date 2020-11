“Salta la finale”. Ballando con le stelle, la maledizione continua: un’assenza pesantissima nella puntata più importante

Davvero travagliata l’edizione 2020 di Ballando con le stelle. Tra infortuni e contagi da Covid diversi concorrenti hanno dovuto saltare almeno una puntata. Stravolgendo in alcuni casi anche l’esito della competizione. Il caso più eclatante è quello di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro che hanno dovuto rinunciare alla gara dopo l’infortunio alla caviglia della conduttrice che l’ha costretta a fermarsi per non pregiudicare le condizioni dell’arto.

Anche Raimondo Todaro ha avuto problemi: si è dovuto operare all’appendicite. Alla fine per una puntata la Isoardi ha dovuto ballare da sola con il suo maestro collegato in diretta dalla sua stanza di ospedale. Alla fine lui si è spellato le mani e le ha mandato un bacio emozionato. Ma i problemi per la trasmissione di Milly Carlucci non sono finiti qui: Lucrezia Lando e Marco De Angelis hanno avuto un’intossicazione alimentare. In semifinale era assente Tove Villfor a causa di un forte raffreddore. (Continua dopo la foto)















E non è andata bene neanche alla coppia formata da Alessandra Mussolini e Maykel Fonts. Prima un colpo al naso per la politica di Forza Italia, poi il suo malore dopo una esibizione. Adesso la maledizione non ha risparmiato il suo ballerino. Infatti non sarà presente nell’ultima puntata e non potrà danzare con lei. (Continua dopo la foto)















Il motivo è sempre il Covid: secondo quanto riporta Tpi, il ballerino potrebbe essere stato contagiato e sta aspettando il risultato del tampone molecolare. Nell’attesa, risulta perciò saltata la sua partecipazione alla finalissima, con Alessandra Mussolini rimasta senza partner proprio a un passo dalle battute conclusive del programma. (Continua dopo la foto)









Nel frattempo – in attesa di sapere se Alessandra Mussolini ballerà da sola o con un altro uomo in occasione della finale di sabato sera – sono sette le coppie che si contendono il successo. Insieme alla Mussolini ci sono Gilles Rocca e Lucrezia Lando; Paolo Conticini e Veera Kinnunen; Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina; Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira; Tullio Solenghi e Maria Ermachkova; Elisa Isoardi e Raimondo Todaro.

