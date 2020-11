“Milly Carlucci non mi vuole”. La vip all’attacco della Signora Ballando: “Dice che sono troppo…”

Si è tornato a parlare di recente di Paola Caruso, l’ex bonas di Avanti un altro. A distanza di un anno e mezzo dalla nascita del figlio Michele, la Caruso ha posato per il calendario Maxi 2021 di ForMen Magazine. E lo ha fatto in tutta la sua sensualità posando senza veli. Paola ha spiegato che per lei il calendario è stato un modo per tornare a sentirsi sensuale dopo la nascita del suo primo figlio, il piccolo Michele: “Voglio essere uno stimolo per le altre mamme come me – dice – e fare in modo di tornare a mostrare la mia sensualità nonostante la maternità”.

Nei giorni scorsi è stata intervistata dal settimanale Diva e Donna e ha fatto delle rivelazioni spiazzanti. Quando il giornalista le ha detto "Secondo me saresti perfetta per il GF Vip", la Caruso ha risposto che non può partecipare al reality condotto da Alfonso Signorini perché correrebbe il rischio di perdere suo figlio, essendo unico genitore: "Non posso farlo, le assistenti social mi porterebbero via subito mio figlio, in quanto unico genitore…".















Paola Caruso ha anche svelato il suo sogno, cioè quello di poter di condurre un programma tipo Superquark o una trasmissione di cucina. Tuttavia la donna ha ammesso un po' sconsolata che in Rai sembra abbia le porte sbarrate: "In Rai non mi vogliono…". E a proposito di Rai il giornalista del settimanale edito da Cairo Editore le ha chiesto se parteciperebbe mai a Ballando con le stelle. E la donna ha dato una risposta spiazzante.















La risposta di Paola Caruso è stata davvero disorientante. In sostanza ha ha rivelato che Milly Carlucci non la vorrebbe nel cast di Ballando con le stelle perché troppo legata al mondo Mediaset: "Milly non mi vuole…Dice che sono troppo targata Mediaset…". Decisamente una frase pesante.









Durante l’intervista il giornalista ha ricordato il grande rapporto che c’è tra Paola Caruso e Barbara D’Urso. La show girl ha due mamme (una biologica e una adottiva), ma con la conduttrice di Pomeriggio Cinque c’è un rapporto speciale: “Le devo tutto – ha concluso Paola Caruso – Mi ha salvata… Senza di lei me ne sarei dovuta tornare in Calabria… Non potevo mantenermi…”.

