L’ingresso di Selvaggia Roma al GF Vip è stato a dir poco “esplosivo”. Appena entrata, ha subito sganciato bombe di gossip che hanno stravolto gli equilibri della Casa e non solo. Le confessioni sul bacio e i messaggi con Enock, per esempio, non sono certamente piaciute alla fidanzata del calciatore, Giorgia. adesso ha deciso di intervenire.

Sulle pagine del settimanale Chi la ragazza di Enock spiegato di sapere che il fidanzato e Selvaggia si conoscevano e aveva trascorso una serata in compagnia, ma smentisce categoricamente che tra loro ci sia stato un bacio. Giorgia si dice anche a conoscenza dei messaggi di cui Selvaggia Roma ha parlato in puntata, ma di non avere dubbi sulla lealtà di Enock. "Ci siamo sempre raccontati tutto, anche le cose più scomode".















La fidanzata di Enock si è detta certa del loro rapporto, sereno e stabile, che si sarebbe rafforzato ulteriormente in questi mesi mettendo così a tacere tutti quelli che si chiedevano cosa ne pensasse delle dichiarazioni di Selvaggia Roma. Anche Pierpaolo Pretelli è subito finito "nel mirino" dell'ex volto di Temptation Island e ora i due sono finiti insieme nel Cucurio, lontani dagli altri.















Tra una chiacchiera e un'altra, Selvaggia Roma si è abbandonata al pianto. Finora nella Casa l'abbiamo vista "agguerrita", senza peli sulla lingua e pronta ad attaccare, ma un discorso in particolare le ha fatto scendere le lacrime. I due, che sembrano molto in sintonia, si sono raccontati dei momenti indimenticabili del passato e Pierpaolo ha ricordato la nascita del figlio Leonardo.











“Quando me lo hanno dato fra le mani, ho provato qualcosa di troppo grande, non lo so neanche descrivere”, ha ricordato il modello e ex Velino scatenando però inconsciamente l’emozione della sua coinquilina. Selvaggia ascoltando quelle parole è scoppiata in lacrime: “Mi hai fatto ricordare mio padre, mia madre mi aveva raccontato che si era commosso prendendomi in braccio”. Pierpaolo, mostrandosi molto protettivo, l’ha abbracciata per poi portarle dell’acqua. “Sono dei momenti miei, poi mi passa”, ha aggiunto su questa pagina dolorosa della sua vita. Come raccontato anche sui social, lei è cresciuta senza un papà.

