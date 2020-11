Lutto a Masterchef Junior, addio al piccolo cuoco orfano che aveva commosso tutti: “Non è giusto”

Lutto nel mondo della televisione per la prematura scomparsa di uno dei concorrenti più amati di Masterchef Junior, programma di successo che vede ai fornelli piccoli aspiranti chef alle prese con prove di cucina, preassure test, prove in esterna e un premio in palio in denaro più la pubblicazione di un libro di ricette.

In Italia l’edizione dedicata ai piccoli chef è stata sostituita da quella ‘celebrities’, che vede personaggi del mondo dello spettacolo, della televisione e della musica impegnati in cucina con ricette e sfide con i grandi giudici, ma all’estero il programma continua ad andare in onda riscuotendo un grande successo di ascolti. (Continua a leggere dopo la foto)















Il celebre cooking show nelle varie edizioni estere (quella Usa e Australia) va in onda anche in Italia e chi ha seguito la sesta edizione statunitense della versione ‘junior’ certamente si ricorderà di Ben Watkins, il 14enne aspirante chef con alle spalle una storia familiare molto difficile. Nel 2017, quando aveva solo 11 anni, Ben è rimasto orfano dopo che il padre, Michael Watkins, sparò e uccise la moglie, Leila Edwards, per poi ammazzarsi con la stessa pistola.

Ben è morto quasi tre anni dopo la morte dei suoi genitori a causa di un cancro, un istiocitoma fibroso angiomatoide, diagnosticato cinque mesi fa. L’aspirante chef ha lottato ma non è riuscito a sconfiggere il brutto male e se n’è andato lasciando un vuoto incolmabile. (Continua a leggere dopo la foto)















“Dopo aver perso entrambi i genitori nel settembre 2017, ci siamo meravigliati della forza, del coraggio e dell’amore per la vita di Ben”, hanno scritto la nonna e lo zio dell’aspirante chef. “Non si è mai e poi mai lamentato. Ben era e sarà sempre la persona più forte che conosciamo”. Sui social il ricordo commosso dalla pagine ufficiale del programma e quello dello chef e giudice Gordon Ramsey: “Ben tu eri un cuoco di incredibile talento e un giovane ancora più forte. La tua giovane vita ha avuto così tante svolte difficili ma hai sempre perseverato. Esprimo tutto l’amore alla famiglia di Ben Watkins”. (Continua a leggere dopo la foto)









“È con grande tristezza che piangiamo la scomparsa di Ben Watkins, un amato membro della famiglia MasterChef Junior. – si legge sull’account ufficiale del canale Fox – Ben ha superato così tanto nella sua vita con un atteggiamento notevolmente positivo. Era un modello formidabile per gli chef di tutte le età e mancherà moltissimo a tutti in EndemolShine North America e FOX Entertainment”.

