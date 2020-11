“È difficile ma devo dirglielo…”. GF Vip, l’annuncio di Alfonso Signorini fa tremare i vipponi

Nuovi dettagli direttamente da Alfonso Signorini sul prossimo concorrente che entrerà al Grande Fratello Vip. Fra i nuovi concorrenti dovrebbe esserci anche il concorrente gay tanto voluto da Tommaso Zorzi, del quale il conduttore del reality show in onda il lunedì e venerdì in prima serata su Canale 5 ha rivelato altri dettagli. Lo scoop arriva, ovviamente, dalla diretta Instagram di Casa Chi.

"È un gran bel ragazzo, compirà trent'anni a cavallo fra dicembre e gennaio, Tommaso non lo conosce personalmente, – ha detto Signorini – ma lo segue su Instagram. Tommaso riempie di like questa persona, ma non viene filato neanche di striscio. Sarà dunque felicissimo di vedere questa persona varcare la porta rossa".















"Posso dirvi che la persona in questione potrebbe essere un modello non troppo conosciuto che in questo momento è sottoposto a dei casting. In pratica è stata fatta una ricerca. Il Grande Fratello ha dei composit enormi con nomi di personaggi più o meno famosi tra cui scegliere", ha detto il conduttore del Grande Fratello Vip. Non solo, Alfonso Signorini ha parlato anche del suo rapporto con Ilary Blasi e di un annuncio importante che molto presto farà ai vipponi della casa più spiata d'Italia.















"Certo che continuo a sentire Ilary Blasi. Devo dire che ci sentiamo spesso. Siamo costantemente in contatto. Ci parliamo di frequente, ma lo stesso vale con Alessia Marcuzzi. Tra l'altro Ilary continua a rimbalzarmi un invito a cena da me che le sto facendo da più di un mese. – ha continuato Alfonso Signorini – La invito da tempo. Io avevo invitato a cena sia lei che suo marito Francesco. Prima è morto il papà di Francesco e quindi avevano ben altri pensieri, poi c'è stata l'emergenza Covid. Totti non ha passato una bella esperienza. Tutti e due si sono ammalati di Coronavirus, ma lui ha passato un periodo non bello diciamo così. Per Francesco è stato anche peggio ecco".









Come confermato da settimane, il Grande Fratello Vip 5 è stato prolungato e la nuova data della finale è stata fissata a febbraio 2021. “Adesso la cosa più difficile sarà quella di comunicare ai concorrenti che il programma si prolunga di più di due mesi. – ha detto il conduttore – Gli diremo tutto entro venerdì. Non so quali saranno le reazioni. Chiederemo loro di passare Natale e Capodanno nella casa e che lo show chiuderà a metà febbraio”.

